La compañía intenta operar la totalidad de los servicios programados, pero advierte de que podrían producirse más retrasos o cancelaciones de última hora

Eurostar reanuda servicios tras el caos, pero alerta de retrasos y cancelaciones por un problema eléctrico

Compartir







LondresLos trenes de Eurostar buscan la normalidad relativa tras el caos de ayer. Este miércoles 31 de diciembre, aunque se han retomado los servicios, persisten los retrasos en las salidas desde París Gare du Nord hacia Londres y otras ciudades como consecuencia del grave problema eléctrico ocurrido ayer en el Eurotúnel.

El primer servicio del día desde París a Londres, con salida prevista a las 07:12 CET, partió sin incidencias, tal como han apuntado las últimas informaciones facilitadas por la operadora y verificadas en directo por la BBC. No obstante, los trenes posteriores comenzaron a acumular demoras por el efecto dominó de la desesperante interrupción del martes, que dejó a múltiples viajeros tirados y causó multitud de atascos y retenciones en las áreas más afectadas por la situación.

La circulación de trenes Eurostar no está libre de cancelaciones por las incidencias acumuladas

Entre los trenes posteriores que han salido, el de las 07:42 pronto anunciaba un retraso de 40 minutos, mientras el de las 08:42 apuntaba inicialmente hacia los 30 minutos de demora. De igual modo, el convoy de las 10:12 preveía nada más y nada menos que una hora de retraso. Además, en sentido contrario, desde Londres St Pancras, el primer Eurostar del día (06:01 GMT) fue cancelado, mientras que el siguiente (06:31 GMT) salió con 25 minutos de retraso rumbo a París.

Al respecto, Eurostar ha confirmado que intenta operar la totalidad de los servicios programados para hoy, pero advierte de que podrían producirse más retrasos o cancelaciones de última hora debido a las incidencias acumuladas del fallo de suministro eléctrico resuelto durante la noche del martes al miércoles.

El servicio de LeShuttle del Eurotúnel experimenta una clara mejoría

Por su parte, el servicio de transporte de vehículos LeShuttle (Eurotúnel) muestra una clara mejoría: las esperas se han reducido a hasta 3 horas en la terminal de Calais (Francia) y solo 30 minutos en Folkestone (Reino Unido), tras las colas de hasta 6-10 horas registradas ayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La operadora Getlink, responsable de la infraestructura del túnel, indicó que el problema eléctrico quedó resuelto durante la madrugada y que ambos carriles ya están operativos, aunque recomendó a los pasajeros verificar en tiempo real el estado de su viaje a través de la web o app de Eurostar.

Ante lo ocurrido, la compañía ofrece cambios de fecha sin coste, reembolsos completos y compensación por gastos razonables (alojamiento, comidas y transporte alternativo) a los pasajeros afectados.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al caos de la propia incidencia, además se sumó que todo ocurrió en plena operación salida de fin de año, lo que ha puesto de relieve una vez más la dependencia de esta infraestructura crítica que une el Reino Unido con el continente europeo, justo en uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros.