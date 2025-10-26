Rocío Molina 26 OCT 2025 - 11:00h.

La hija de Terelu Campos ha confesado el problema que tiene a la hora de presentarse a los castings y el miedo que siente

Alejandra Rubio explica cómo ha afectado a su relación con Carlo Costanzia la polémica con Mar Flores: "Hay tantas cosas que diría"

Alejandra Rubio ha compartido algo muy íntimo y relacionado con su deseo de convertirse en actriz. La hija de Terelu Campos ha manifestado en muchas ocasiones que la interpretación es su verdadera vocación y, a pesar de haber estudiado en una escuela madrileña, no ha tenido todavía una oportunidad para dar el salto. La influencer es consciente de un problema que tiene y del que hasta ahora no había hecho público: su angustia a la hora de presentarse a los castings.

La colaboradora de 'Vamos a ver' ha concedido una entrevista para la revista 'Diez Minutos' y en ella ha hablado de muchos temas que le afectan y que le están condicionando: desde su amor y proyecto de futuro con Carlo Costanzia hasta las polémicas familiares que les han rodeado en las últimas semanas. Lo que ha sorprendido más de sus declaraciones ha sido la vulnerabilidad que ha manifestado a la hora de hablar de lo que le gustaría trabajar de actriz y lo difícil que es vivir de ello.

A pesar de que se dedica a la televisión y que está acostumbrada a defenderse tanto a ella como a los suyos en los platós, Alejandra Rubio ha reconocido que se ve más indefensa a la hora de abordar un casting y que se ve invadida por unos nervios que le cuesta gestionar. Aunque está trabajando en ello, la nieta de María Teresa Campos ha incidido en este tema en un momento en el que su madre Terelu Campos está protagonizando la obra de teatro 'Santa Lola'.

"He cursado tres años en el estudio de Juan Codina y ojalá poder actuar. ¡Me vale todo y me gusta todo", ha admitido la colaboradora de 'Vamos a ver', aunque ella misma ha hablado de los hándicaps con los que se está encontrando. El más importante la gestión de sus nervios y la presión ante la opción de un casting y también el trabajar en tele que la hija de Terelu Campos considera que "resta".

La explicación que ha dado en esta entrevista para argumentar esto es que el acudir a una entrevista y que la reconozcan, "vean que soy la hija de..." es algo que ya le condiciona. "Ese es mi miedo, enfrentarme a un casting y que me digan, "ah, tú eres la de la tele", ha expresado, aunque es consciente y le está tratando de poner remedio . "Es un tema en el que estamos trabajando", admite para tener una actitud mental positiva y comenzar así a controlar este tipo de situaciones.