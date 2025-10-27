Lidia González 27 OCT 2025 - 09:00h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela quién va a ser la persona que va a acompañarla en el parto de su hija, en el episodio 11

La Rebe confiesa sus miedos ante el inminente parto de su hija

La Rebe está muy impaciente haciendo la cuenta atrás para el nacimiento de su hija y ha tenido que tomar las últimas decisiones sobre este esperado día. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ anuncia quién va a estar presente durante su parto, en exclusiva para ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity. Aunque no ha sido nada fácil y la influencer ha tenido que darle muchas vueltas al asunto, finalmente, comparte con sus seguidores el nombre de esta persona. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está pasando una complicada recta final de su embarazo, en la que está teniendo que enfrentarse a los últimos síntomas. Es por este motivo por el que ha estado muy sensible y le ha costado tanto dar el paso de comunicar quién va a entrar con ella al paritorio para ver nacer a Bianca. “Nadie lo sabe, no lo he contado”, asegura la influencer antes de desvelar la identidad de esta persona.

La gitana más famosa de Plasencia ha tenido muchas dudas a la hora de inclinarse por una opción, ya que tiene muchos motivos por los que elegir a una importante persona de su familia. Por un lado, José Navarro es el padre del bebé y sabe que lo va a hacer “muy bien” porque le ayuda “mucho”; su madre, Marisol Vargas, es una figura fundamental en su vida y a la que le debe todo; por último, se siente en deuda con su hermana, Susi Jiménez, ya que le dio el regalo de ser ella misma la que entrase en el parto de su sobrina: “Yo le corté el cordón, se lo tengo que agradecer”.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se sincera sobre sus problemas de autoestima

Que La Rebe no lo he estado pasando nada bien durante su embarazo no ha sido ningún secreto ya que ella misma se ha encargado de compartirlo con sus seguidores. Sin embargo, nunca se ha mostrado tan sincera y transparente a la hora de confesarse sobre sus problemas autoestima como lo ha hecho en este momento. La influencer no se corta y se abre en canal para que “sus niñas” sepan todo por lo que está pasando.

La Rebe confiesa lo que le molesta de José Navarro

La Rebe También ha echado la vista atrás para rememorar como ha vivido su segundo embarazo con su marido, José Navarro. Aunque es cierto que su relación está mucho más fuerte que en su primer embarazo, lo cierto es que hay una cosa que hace el padre de su hijo que a La Rebe no le gusta nada. ¡Descubre de qué se trata!

Capítulo completo: La reacción de la persona elegida para entrar al parto de La Rebe

La Rebe ha estado pensando, durante mucho tiempo, algo muy importante relacionado con el nacimiento de su hija, Bianca, y ha llegado el momento de anunciar de que se trata. La creadora de contenido desvela quién va a ser la persona que va a acompañarla en un momento tan importante como es su parto y se lo comunica en riguroso directo. ¡No puedes perderte la reacción de esta persona elegida y cuáles han sido sus primeras palabras!