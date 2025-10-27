Montoya comunica una feliz noticia y actualiza en qué punto está su relación con Anita Williams

Lorena Romera 27 OCT 2025 - 12:25h.

El exconcursante de 'Supervivientes' anuncia un importante cambio en su vida y explica si involucra a Anita Williams

Montoya habla de la relación con Anita tras saber que le han detectado dos tumores

Montoya, muy ilusionado, ha comunicado una feliz noticia. El que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha compartido su emoción con los medios de comunicación que le esperaban a su llegada a Madrid, en la estación de trenes. Unas declaraciones en las que el de Utrera también ha actualizado en qué punto está su relación con Anita Williams tras su reconciliación.

La vida vuelve a sonreírle. Después de una serie de altibajos, parece que el cantante se encuentra en un momento de lo más satisfactorio, tanto a nivel personal como profesional. Y la noticia que ha compartido frente a los micrófonos de 'Europa Press' no hace otra cosa que confirmarlo.

Lo cierto es que ha pillado completamente desprevenidos a su legión de seguidores (que, solo en Instagram, ya son más de 665 usuarios), que no se imaginaban este último movimiento por parte de su ídolo. Según se ha bajado del tren, con sus "maletitas", el andaluz ha hecho público este importante cambio de vida que, espera, le traiga muchas cosas buenas.

"Mira cómo voy", le dice al reportero. "Estoy de mudanza. Vamos a venirnos para acá, para Madrid", ha anunciado muy emocionado el participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes', que deja atrás su Utrera natal para empezar una nueva etapa en la capital.

Después de unos meses "yendo y viniendo", Montoya ha decidido asentarse "de manera definitiva" y evitarse así tanto desplazamiento. Además, en Madrid pueden surgirle infinitas oportunidades de trabajo. "Estoy muy gradecido. Me ha gustado la ciudad", señala el influencer, que también ha respondido a las preguntas sobre si inicia este nuevo camino de la mano de alguien.

Pero nada más lejos de la realidad. "Voy a vivir independiente, solo. No quiero compañía. Mi perrita, la pobre, me la he dejado en Utrera, la criatura... me ha dado más pena", se ha lamentado el cantante, sacando rápidamente de la ecuación a Anita Williams, con la que se ha rumoreado que podría haberse reconciliado en estos últimos días. Especialmente después de que a ella se la viese mensajeándose con él, a quien le tiene guardado como "el amor de mi vida".

Con ella, no hay "nada, nada, nada", asegura. Tan solo "cordialidad, paz y amor". El resto son "habladurías", señala, mientras se mete en el coche. Pese a no haber una nueva oportunidad con su exnovia, Montoya no podría estar más emocionado con esta feliz noticia, que es ahora la principal de sus preocupaciones, pues supone para él una nueva y significativa etapa en su vida.