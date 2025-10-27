Equipo mtmad 27 OCT 2025 - 15:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre la etapa que está viviendo y las buenas noticias que le rodean

Oriana Marzoli tasa el anillo de pedida de Tony Spina y desvela su precio

Oriana Marzoli se abre como nunca y habla sobre el feliz momento personal que atraviesa. Tras repasar su historial sentimental y recordar cómo fue la pedida de Tony Spina , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se detiene a reflexionar sobre la bonita etapa que está viviendo en la actualidad. Con una ajetreada vida en la que no faltan las emociones intensas y los conflictos, la influencer pone toda su atención en las cosas buenas que le están pasando.

La creadora de contenido lleva unos meses muy ilusionada por sus proyectos profesionales , como su papel como colaboradora estrella en el dating show de Mediaset Infinity, ‘El loco amor’. Oriana siempre ha estado muy enfocada en sus objetivos personales y profesionales, viendo cada vez más de cerca los frutos de su trabajo. “Se me está dando lo que merezco”, se sincera con orgullo. La influencer se adentra a actualizar sobre su vida y comparte qué es todo lo que le hace estar en viviendo un momento tan feliz.

A pesar del duelo que aún mantiene tras la triste despedida de su perrito Cocco, la colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ trata de mantenerse positiva y centrarse en las cosas buenas que le rodean. “En un futuro, tendré otro perrito” confiesa la influencer, teniendo siempre en el corazón a su pequeño. Con la mente en todas las emocionantes noticias que le rodean, Oriana se abre en canal y se sincera sobre la especial etapa que vive. “Me siento muy completa”, añade. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Oriana Marzoli confiesa sus mayores sueños a nivel profesional

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ siempre mira hacia delante y, aunque se encuentra en un buen momento profesional, no deja de tener grandes aspiraciones. “Necesito cumplir ciertos objetivos”, declara. Oriana tiene puesto el foco en su carrera televisiva y tiene muy claro cuáles quiere que sean sus próximos pasos. “Aspiro a ser presentadora de un reality��”, comparte muy segura de sí misma. La influencer, que ya es copresentadora en ‘El loco amor’, ve cada vez más cerca sus sueños.

Oriana Marzoli regresa a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’ para ponerse al día con sus seguidores y poner todas las cartas sobre la mesa sobre sus últimos enfrentamientos. La influencer, además de hablar de la feliz etapa que atraviesa, habla con más dureza para responder a Marta Peñate tras sus últimas declaraciones. La exconcursante de ‘Supervivientes’ repasa también el momento en el que tanto Tony Spina como Luis Mateucci, dos de sus exnovios, le regalaron un anillo de pedida. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!