La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está centrada en su faceta como creadora de contenido y sigue siendo amiga de Marieta

Exclusiva | María Aguilar habla por primera vez de los rumores de relación con Kylian Mbappé

María Aguilar, conocida en redes sociales María Brunn y exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, irrumpió en el panorama televisivo en la sexta edición del programa de Telecinco como tentadora. En el programa empezó una relación con David Vaquero, con el que fue nuevamente al programa en la siguiente edición. Aunque lo suyo fue amor, casi, a primera vista, la pareja ponía punto final a su relación a principios de este año. Desde entonces a ella se la ha relacionado con dos futbolistas: Raúl Asensio y Kylian Mbappé, exclusivas que se han dado en el vídeo podcast de Mediaset Infinity 'En todas las salsas'.

La influencer aprovechó la fama que le dio su paso por el programa para centrar su carrera profesional en las redes sociales. Viajes, estilo de vida, moda, maquillaje… son algunos de los contenidos que sube la malagueña. Sus redes son el escaparate perfecto para mostrar su felicidad, el apoyo de los suyos y su cambio de estilo y físico desde los comienzos de su andadura televisiva.

La malagueña se volcó en ella misma y su trabajo tras la ruptura con David Vaquero, dejando claro que también su vida sentimental ha tomado nuevos derroteros. Más allá de buscar pareja la malagueña tiene claro que ahora lo importante es su trabajo y los suyos, no obstante, Pedro Jota, en ‘En todas las salsas’, asegura que tiene una amistad especial con el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé.

Su viaje a París

Recientemente, la íntima de Marieta ha estado en París con una amiga haciendo turismo. La Torre Eiffel, croissants, cafés, flores y mucho paseo han copado su perfil de Instagram: una de las pruebas aportadas por Pedro Jota para hablar de su amistad con el futbolista.

“Ha estado en Francia poniendo corazones blancos”, afirma el colaborador del vídeo podcast de mtmad. Además, desvela que se ha visto a la amiga de Ana López y Borja González en el palco de Mbappé en los últimos partidos del Real Madrid.

Familiar y creadora de contenido

En sus redes sociales suma más de 600.000 seguidores, con quienes comparte moda, viajes, gastronomía y maquillaje. También muestra pinceladas de su vida más privada. Durante sus más de dos años de relación con David Vaquero, no ha dudado en compartir su bonita historia de amor, así como su triste final.

El apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental para encontrarse en una etapa bonita de su vida. Además, desde que saltó a la fama su evolución estilística y física ha reflejado claramente su paso de ser una concursante televisiva con look preparado a convertirse en una influencer consciente de su imagen.