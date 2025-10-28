Rocío Molina 28 OCT 2025 - 17:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' se ha puesto nostálgica y ha compartido una impresionante foto de su primer embarazo

Marta Castro está en un momento muy dulce al vivir su próxima maternidad con Rodri Fuertes y poder cumplir junto al exconcursante de 'Gran Hermano' un sueño que ambos tenían. Para la influencer de 41 años este es su segundo embarazo y, coincidiendo con la proximidad de la fecha del cumpleaños de Hugo, su hijo en común con Fonsi Nieto, esta ha compartido una imagen de su impresionante barriga en la recta final de su primer embarazo.

A punto de cumplir cinco años su hijo Hugo, la creadora de contenido se ha puesto nostálgica y no ha dudado en recordar cómo fueron las horas antes de conocer al gran amor de su vida. Una imagen muy llamativa y de las pocas que conserva Marta Castro de ese primer embarazo. Algo que le ha removido profundamente y hasta casi le ha emocionado.

En una situación muy distinta a la que pasó hace cinco años porque la recta final le pilló confinada y dando positivo en coronavirus, la novia de Rodri Fuertes ha querido además de compartir esta imagen, una reflexión que también le sirve de declaración de intenciones.

El guardar, al menos, un recuerdo de un vídeo justo a punto de ingresar en el hospital para dar a luz a su primer hijo, es algo muy valioso para Marta Castro al no tener muchos más documentos gráficos de su recta final. "No sabéis la rabia que me da el meterme a ver vídeos de antes de que naciera Hugo y tener solo ese", ha dicho del que ha compartido.

Las circunstancias en aquel momento por la pandemia y el dar ella positivo en covid durante cuatro semanas hizo que estuviera sola y que no tenga más fotos de ese momento. Por eso, ahora la novia de Rodri Fuertes ha hecho un llamamiento a esos papás y mamás que están esperando la llegada de un hijo. A ellos les ha dicho que inmortalicen esos recuerdos.

"Aunque salgáis hinchadas, con ojeras y hasta el moño de tu vida porque ya lo que queréis es conocer a vuestro bebé, haced fotos. A mí me da una rabia que me muero el no tener fotos previas al nacimiento de Hugo", ha lamentado. De ahí que sea tan especial el vídeo que ha compartido y lo que significa para ella.

En ese momento captado, la influencer estaba a punto de conocer "al amor más bonito, noble e incondicional que existe", tal como ha definido la llegada de su hijo y ha querido celebrarlo con mucha emoción. "No voy a llorar", han sido sus palabras que han quedado en solo una intención.

Un espectacular posado embarazadísima que no va a dudar en repetir en esta segunda experiencia que vive ahora cinco años después de su primera vez.