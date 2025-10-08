Silvia Herreros 08 OCT 2025 - 13:19h.

La exconcursante de 'GH VIP', que está embarazada de su segundo hijo, comparte su última ecografía

EXCLUSIVA | Marta Castro cuenta todos los detalles de su embarazo y confiesa cómo se encuentra

Marta Castro comparte una preciosa instantánea del bebé que espera junto a Rodri Fuertes. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' está embarazada de su segundo hijo, el primero en común junto al exnovio de Adara Molinero. Un bebé muy deseado al que la exmujer de Fonsi Nieto ha podido ver en su última ecografía de control.

La influencer no ha podido resistirse a compartir con sus seguidores la fotografía que le han dado de su bebé, cuya forma humana ya se se puede ver a la perfección. "Bollito os da los buenos días", escribe muy emocionada la mamá de Hugo a través de sus historias de Instagram.

Aunque ligeramente borrosa, en la ecografía se puede ver bastante bien al bebé de Marta y Rodri, al que han concebido con la ayuda de una clínica de reproducción asistida.

En la misma se intuyen también algunos datos clave, como la longitud cráneo-rabadilla (CRL, por sus siglas en inglés), que se usa para estimar el tiempo de gestación. Según las tablas de referencia de crecimiento fetal, las semanas de embarazo de un embrión de 78.24mm de CRL suelen corresponder a unas 12.

Esta no es la primera eco que vemos de su bebé. Hace solo unos días era el exconcursante de 'GH 17', quien no puede estar más feliz con la idea de convertirse en padre, el que compartía imágenes de su hijo a través del ecógrafo. En las mismas, aún no se intuía bien su forma.

Pero ahora, sus órganos están mucho más desarrollados y su bebé poco a poco va tomando forma. Ya tiene cabeza, brazos, piernas, dedos y uñas pequeñas, el corazón late fuerte, y riñones, hígado, intestinos y pulmones están formándose aunque aún no funcionan por completo. Se pueden mover los brazos y piernas, y la cara muestra rasgos reconocibles, como ojos, nariz y boca.

Sus genitales ya han empezado a formarse y, con algunos ecógrafos avanzados, ya se pueden detectar los primeros signos de su sexo, aunque para normalmente suele ser necesario esperar varias semanas más para descubrirlo con certeza.

Aunque ella ya es mamá de Hugo junto a Fonsi Nieto, Marta Castro y Rodri Fuertes deseaban tener sus propios hijos. Este embarazo está siendo para ellos un sueño hecho realidad. Su bebé, muy deseado y esperado, llegará al mundo para poner el broche de oro a su bonita historia. Su nacimiento tendrá lugar, si todo sale según lo esperado y lo previsto, a mediados del mes de abril del próximo año.