Raquel Bollo se pronuncia sobre la nueva vida de Irene Rosales y Kiko Rivera

28 OCT 2025

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de la situación actual que llevan Kiko Rivera e Irene Rosales por separado

Irene Rosales reacciona a la canción que Kiko Rivera ha compuesto tras su ruptura y le manda un mensaje

Raquel Bollo ha hablado del fin del matrimonio y de la situación actual que enfrentan Irene Rosales y Kiko Rivera. Desde que la pareja comunicase la noticia de su ruptura tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común, muchos son los que se han pronunciado al respecto. La diseñadora y exconcursante de 'Supervivientes' se ha mostrado muy contundente y ha dejado clara su postura con los nuevos acontecimientos que se han ido conociendo.

"Yo ya lo dije en su momento", ha comenzado comentando la colaboradora de 'Fiesta' cuando le han preguntado por la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales en el 25º aniversario de la Fundación Pequeño Deseo. Raquel Bollo ha desvelado que ella era consciente desde hacía mucho tiempo que la pareja ya no se miraba con los mismos ojos y por eso eso la noticia no le ha pillado por sorpresa.

"Yo creo que el cariño que se tenían ya no era como pareja y una de las frases que ha dicho Irene es, era más una madre", ha aclarado acerca de una situación que era difícil de sostener. Convertidos en el centro de todas las miradas tras su separación y el salir a la luz el nombre de Guillermo, la nueva ilusión de la que fuera concursante de 'GH DÚO', todo se ha precipitado en torno a ellos.

Por eso, Raquel Bollo ha querido dejar clara su postura y, en medio, del revuelo mediático ha mandado un mensaje a la ya expareja: "Son muy jóvenes, que sean felices. Yo lo único que me gustaría es que se respeten muchísimo por el bien de las niñas que tienen en común y que crezcan lo más felices posibles. Y ya está, que cada uno sea feliz por su lado".

Raquel Bollo ha pedido respeto para el hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales, sin meter ni responsabilizar a Guillermo de la ruptura de los exconcursantes de 'Gran Hermano Dúo'. La madre de Alma Bollo insiste en que mantengan la cordialidad y que dejen totalmente fuera a los agentes externos:

"Yo eso no sé, la verdad que es que no lo sé. Pero de todas maneras, antes, después, qué más da, el caso es que es una relación que ha terminado, que tienen lo más bonito que se puede tener en común, y tienen que hacer lo mejor posible por el bien de ellos, ¿no?", señalaba anteriormente de los pasos que hasta ahora está dando el exmatrimonio.