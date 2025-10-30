Álvaro Muñoz Escassi deja entrever que continúa sintiendo algo por Sheila Casas

Rocío Molina 30 OCT 2025 - 13:58h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de su relación con Sheila Casas y sobre sus sentimientos y el momento personal que atraviesa

Las últimas palabras de Álvaro Muñoz Escassi han dejado entrever que sigue sintiendo algo por Sheila Casas tras dar a conocer que esta no le ha felicitado el cumpleaños. El finalista de 'Supervivientes 2025' se ha mostrado tan transparente que no ha podido ocultar sus nervios a los periodistas cuando estos le han preguntado por cómo es en la actualidad su relación con su ex y hermana de Mario Casas.

Acompañado por su hija Anna Barrachina, el jinete ha sido uno de los muchos rostros famosos que ha acudido al estreno de 'Santa Lola', la obra de teatro que protagoniza Terelu Campos y que es producida por su ex Lara Dibildos. Una cita en el Teatro Calderón de Madrid en la que Álvaro Muñoz Escassi se ha sincerado sobre el momento personal que atraviesa y ha demostrado por sus palabras que 'donde hubo fuego, cenizas quedan'.

Tras confesar que ha estado procesando todo lo que le ha pasado, un tiempo "pensativo" y que regresó de 'Supervivientes' "tocado", parece ser que todo se está recolocando en la vida de Álvaro Muñoz Escassi. Sin renunciar al amor al que siempre está abierto, ahora mismo está solo, pero mantiene que "la vida da muchas vueltas" tras el fin de su relación con Sheila Casas, su última pareja conocida.

Precisamente al salir su nombre a la luz y preguntar cómo está su relación con ella en la actualidad, el ex de Lara Dibildos ha revelado que ha sido una de las personas que no le ha felicitado el cumpleaños y en su justificación ha dejado entrever el cariño y lo que le remueve hablar de ella. "No me ha felicitado porque es despistadísima y no se ha acordado. Buen rollo con ella. Yo la conozco muy bien y, ¿sabes lo que me pasa? Que si me felicita, pues ya... me pongo yo así como nervioso y tal, ¿vale? Ella lo hace por mí", ha explicado.

"Llevo un tiempo pensativo. Vive de 'Supervivientes' tocado, dándole muchas vueltas a la vida", Álvaro Muñoz Escassi

Esas palabras han provocado mucho revuelo al dejar en el aire que ambos mantienen un vínculo especial y que él quiere volver a enamorarse después de haber pasado un tiempo para él en el que ha aprovechado para recuperarse tanto a nivel anímico como físicamente. De su desconexión y al estar fuera, el jinete ha sacado sus propias conclusiones, pero los nervios que ha manifestado al hablar de Sheila Casas han desviado la atención y han dejado la puerta abierta a una posible segunda