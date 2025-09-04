Borja González desvela que no pudo comprar su casa con el premio de 'Supervivientes'

El exconcursante se dejó ver en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria, donde atendió a los medios y habló sobre los que supuso ganar la edición 2025

Además, Adara Molinero, concursante de 'Supervivientes All Stars': "Vuelvo para darlo todo, este es mi año"

Compartir







Borja González sigue disfrutando de su inesperada victoria en 'Supervivientes 2025'. El exconcursante se dejó ver en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria, donde atendió a los medios y habló sobre los concursantes de 'Supervivientes All Stars', su regreso luego de ganar la edición 2025 y lo que supuso para él convertirse en el flamante ganador del reality más extremo de Telecinco.

En el momento de su triunfo, nos contó en exclusiva lo que haría con el premio: comprar una casa. Ese era su sueño y el de su pareja. Pero a día de hoy todavía no ha conseguido concretarlo. Al menos eso nos contó cuando le preguntamos por ese proyecto.

Con el estreno 'Supervivientes All Stars' sobre nuestras narices, aprovechamos la oportunidad para consultarle sobre los concursantes... sin dudarlo, se mostró entusiasmado con algunos nombres. “A Rubén Torres lo conozco, me cae muy bien, está como una cabra”, comentó divertido. Eso sí, también dejó claro que el carácter de ciertos participantes puede dar mucho de qué hablar: “Lo más polémicos son los que me caerían peor. A ver, Adara es polémica y me cae bien”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con la sonrisa todavía intacta, Borja nos contó que el momento en el que fue proclamado vencedor le resultó tan impactante que ni siquiera pudo saborearlo en condiciones. “En el momento no sabía ni dónde estaba, no lo disfruté bien del todo. Al revivirlo se me pone la piel de gallina”, aseguró. Para él, la experiencia no solo supuso un reto físico y mental, sino que se convirtió en un recuerdo imborrable: “Después del nacimiento de mi hijo, ha sido el mejor día de mi vida”. ¡Dale play al vídeo y descubre qué más recuerda el ganador de 'Supervivientes 2025'!

La vuelta a la rutina y su firme amistad con Escassi, Pelayo y Álex Adrover

El ganador no ocultó que la adaptación a la vida fuera del concurso fue complicada. Tras meses de hambre y restricciones, Borja experimentó lo que él mismo describió como “una ansiedad tremenda por comer”. “Me di todos los caprichos a la vez, me pedí una hamburguesa, una pizza, donuts…”, contó entre risas.

Sin embargo, no todo lo que sucedió en Honduras quedó en los Cayos Cochinos. La última edición de 'Supervivientes' dio paso a la construcción de lazos de amistad. Uno de los aspectos más valorados por los seguidores del programa fue la relación que Borja mantuvo con varios de sus compañeros de aventura. En la alfombra naranja reveló que sigue en contacto con algunos de ellos: “Con Escassi y Álex he quedado para vernos en Mallorca dentro de poquito”. Una muestra de que, más allá de las tensiones propias del concurso, entre los supervivientes también se forjan amistades sinceras. ¡Dale play al vídeo y descubre con quién más sigue en contacto!