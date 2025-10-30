Celia Molina 30 OCT 2025 - 15:11h.

La influencer, que tiene más de 55.000 seguidores en TikTok, ha cogido el coche con sus hijos a pesar de la alerta roja por lluvias

Las lluvias sacuden Andalucía: Sevilla se inunda, el temporal arrasa Huelva y una alerta amarilla amenaza Málaga y Córdoba

Justo en el día en el que Valencia celebraba el funeral de estado por el primer aniversario de la muerte de las víctimas de la Dana del 2024, las lluvias torrenciales volvieron a aterrar a España, esta vez, en el sur. Provincias como Huelva o Sevilla entraron en alerta roja, por la peligrosa concentración de litros de agua por hora que se esperaba desde primera hora de la mañana. Unas tormentas cuyos efectos pudieron observarse horas después, cuando calles y viviendas quedaron anegadas, al menos, hasta la altura de las rodillas.

Consciente de los riesgos que implicaba la alerta naranja, vigente desde el día anterior, la influencer María del Mar Asencio, que cuenta con más de 55.000 seguidores en TikTok, fue a buscar a su abuela para llevarla a su casa con ella. "A mi yaya Antonia le da mucho miedo el viento y, por eso, la he traído a mi casa. A ver cómo va el tiempo", decía, tomando todas las medidas necesarias ante el aviso de las instituciones. Sin embargo, al día siguiente, a pesar de las recomendaciones, tomó una decisión imprudente:

"Ha sido una imprudencia salir con los niños"

"Ayer me traje a mi abuela a casa porque estamos en alerta naranja. Y ya nos han mandado el aviso por el móvil de la alerta roja, pero antes seguía la naranja. El problema ha sido que yo me he atrevido a llevar a mis hijos al colegio, porque ellos me lo han pedido. Querían ir al cole. Y como he visto que estaba aflojando la lluvia, hemos ido. Nada más llegar allí, he cogido a los niños y me los he traído otra vez a casa. De camino, mi coche ha entrado en un tornado o una manga marina, y mis hijos estaban dentro conmigo. Lo he pasado mal, sobre todo, por ellos, no por mí. Ha sido una imprudencia", ha dicho, con las manos aún temblorosas.

"Qué miedo he pasado - continúa la creadora de contenido en el vídeo -. Yo siempre que llueve, dejo a los niños en casa, porque yo estoy aquí, pero hoy no sé por qué he salido. Los móviles han empezado a sonar muchísimo con la alerta roja cuando hemos llegado a casa, aquí hay árboles caídos y a mí el agua me llegaba hasta la puerta del coche. Tened mucho cuidado, por favor", ha recomendado a sus miles de seguidores. En los comentarios, estos le han pedido que se calmara y que recuerde que, en Huelva, ya solo con alerta naranja "es mejor no salir de casa".

Para muchos valencianos, las imágenes que han salido en los medios de comunicación sobre las inundaciones producidas en Huelva y Sevilla, han sido una forma de revivir lo ocurrido en la ciudad - y también en zonas de Albacete y Málaga -el año pasado. El 29 de octubre de 2024, 237 personas perdieron la vida tras unas riadas de las que no fueron pertinentemente advertidos y que atraparon a cientos de ciudadanos en garajes, locales y sótanos, donde les fue imposible escapar de la muerte.