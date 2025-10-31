Álvaro Muñoz Escassi comparte una foto muy especial junto a su hija tras un tiempo separados

Rocío Molina 31 OCT 2025 - 08:03h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto junto a su hija Anna Barrachina y unas significativas palabras tras pasar un tiempo separados

Álvaro Muñoz Escassi ha protagonizado un emotivo encuentro con su hija Anna Barrachina tras pasar algún tiempo separados. El finalista de 'Supervivientes 2025' tiene un vínculo de lo más especial con la joven pintora nacida en Alemania y ha querido compartir en pública la imagen de ellos juntos y unas significativas palabras en el estreno de la obra de Terelu Campos, 'Santa Lola', producida por su ex Lara Dibildos.

A pesar de que siempre ha tenido un perfil discreto y que nunca ha destacado por su exposición en todo lo relacionado con su 'hija secreta', desde su experiencia en Honduras, Álvaro Muñoz Escassi no oculta sus sentimientos ni tampoco la alegría que ha sentido al reencontrarse con su hija después de confesa que llevaban un tiempo sin verse. La cita que les ha unido ha sido el estreno de la obra de Terelu Campos, en donde una vez más ha quedado claro lo bien que se lleva con su ex Lara Dibildos y el cariño que también tiene hacia ella su hija Anna Barrachina.

Ella es su hija mayor, fruto de su relación con Mercedes Barrachina y de la que el jinete supo de su existencia cuando la niña contaba con cuatro años. Una situación peculiar que fue toda una bomba mediática cuando salió a la luz, aunque el escenario ahora sea muy diferente. La joven es un pilar fundamental de Álvaro Muñoz Escassi y este no duda en compartir junto a ella tiempo cuando tiene un hueco libre y por eso ha lamentado ahora que hayan tardado tanto en verse.

"Tantos días verte, como me muero de amor, hija", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes' junto una imagen muy especial en la que aparecen los dos y él besa a la joven en la cara. Relajado y sonriente, el jinete ha compartido este posado que ha provocado bonitas reacciones entre sus amigos y seguidores. "Sois bellezones", "guapos" o los corazones que pone su amigo Álex Adrover son el mejor ejemplo de la alegría con la que se ha vivido este reencuentro.

Una publicación de lo más especial que el propio Álvaro Muñoz Escassi ha fijado en su muro de Instagram para resaltar lo importante que es. Lo que vivió en Honduras el ex de Sheila Casas le ha provocado un cambio importante y este se ha dado cuenta de lo que de verdad es importante. Y, si antes no se dejaba ver mucho en público junto a sus hijos o trataba de no mostrar tanto estos planes privados, ahora presume de ellos el primero en sus redes sociales.