Silvia Herreros 29 OCT 2025 - 09:00h.

El empresario sevillano ha abandonado España y puesto rumbo a Alemania

Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales, hace las maletas y abandona el país. En plena tormenta mediática por su relación con la exmujer de Kiko Rivera, el empresario se va de España y pone rumbo a Alemania "en busca de nuevos proyectos".

El sevillano, que conoce a la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' desde hace cinco años, ha abandonado Sevilla con una maleta llena de sueños y ropa de abrigo. El Ceo de Verde Green Césped Artificial, la empresa que hace un lustro contrataban el hijo de Isabel Pantoja y su por aquel entonces mujer para revestir el suelo del patio de su casa familiar, se ha mostrado muy ilusionado con la nueva aventura que le espera en la ciudad de Colonia.

Después de hacer una pequeña parada en Málaga, en la que se ha comido un buen plato de lentejas "por si acaso paso hambre", Guillermo ha cogido un avión con destino a Alemania. Concretamente a la ciudad de Colonia, situada al oeste del país. Él mismo ha hecho público su destino. Lo que no ha desvelado han sido los motivos que le han llevado a marcharse del país, aunque desde Outdoor los hemos descubierto.

Su partida es temporal, de hecho, se espera que regrese a casa en apenas unos días. Y es que, desde este martes 28 de octubre hasta el próximo día 31, se celebra en Colonia un importante evento con el que Guillermo puede crecer mucho a nivel profesional. Se trata de la Feria FSB, exposición internacional especializada que tiene lugar cada dos años en la ciudad alemana y que centra su atención a los espacios públicos, instalaciones deportivas y ocio.

Este tipo de revestimientos ocupan un papel destacado en la FSB, pues cada vez tienen más presencia en los espacios verdes de las ciudades, pues requieren poco mantenimiento y contribuyen al ahorro de agua. Por ello es un evento clave para la industria y un punto de encuentro para los profesionales del sector, que, como Guillermo, se reúnen para aprender, compartir y debatir sobre cuestiones de calidad, durabilidad o sostenibilidad.

El novio de Irene Rosales, que ha viajado hasta la ciudad alemana acompañado de dos personas (probablemente trabajadores de su empresa), no ha especificado cuál será ni el papel ni la contribución de su empresa en este evento, sin embargo, sí que parece estar dispuesto a darlo todo y a aprender al máximo "en busca de nuevos proyectos".

Con estas palabras, Guillermo no deja claro si su intención es expandir su empresa y ampliar fronteras o si simplemente acude con el objetivo de empaparse sobre las novedades referentes al césped artificial, un sector cada día más en auge. Y es que, lo que aprenda en esta feria bienal puede ayudarle a mejorar de manera significativa el producto que ofrece a sus clientes en la actualidad.