28 OCT 2025

El ganador de 'Supervivientes' ha enseñado el regalo de Rosalía, la cantante de 'Berghain', por el nacimiento de su hijo Ismael

Primeras palabras de Lola Romero, novia de Omar Montes, tras dar a luz a Ismael: "Todo cobra sentido"

Omar Montes se ha convertido en padre por segunda vez con el nacimiento de Ismael, que es su primer hijo en común con su novia actual, la tiktoker Lola Romero. El ganador de 'Supervivientes 2019' ha utilizado sus redes sociales para compartir su felicidad con sus miles de seguidores y también para dar las gracias a sus amigos y compañeros de profesión que le han enviado regalos por el nacimiento del bebé, como ha hecho la cantante Rosalía, que acaba de publicar 'Berghain', la primera canción de su álbum 'Lux'.

El artista, su novia y el bebé ya están en casa, tal y como han mostrado ambos en sus respectivos perfiles de las redes sociales. Sus primeras imágenes fueron disfrutando de la compañía de su bebé y de sus primeros rayos de sol juntos en el jardín, pero tras esas estampas familiares, el que fuera novio de Isa Pantoja ha querido dar las gracias a los amigos que le han hecho llegar flores a su hogar para felicitarle por el nacimiento de su bebé.

Entre los nombres que ha mencionado en su story junto a un "muchas gracias" y un vídeo de muchos ramos de flores apilados en una mesa se encuentra el de Rosalía. El otro cantante que figura entre los agradecimientos es Saiko, que acompaña su ramo de una nota que es la única que se puede leer en el vídeo y que dice así: "¡Felicidades, guapos! Os deseo lo mejor siempre, que Ismael crezca con mucha salud y mucho amor. De parte del tito Saiko".

En un segundo story, el amigo de Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán ha querido extender su agradecimiento a sus fans, que le han hecho llegar a través de las redes sociales mensajes preciosos para darle la enhorabuena por convertirse en padre por segunda vez, pues ya es padre de un preadolescente llamado Omar, fruto de una relación anterior.

"También quiero agradecer a tod@s el cariño que le habéis dado a mi pequeño Ismael, que sepáis que leo todos los comentarios y agradezco todas las palabras bonitas que me ponéis, que Dios os bendiga y os dé mucha salud", ha escrito el cantante.