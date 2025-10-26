Equipo Outdoor 26 OCT 2025 - 12:47h.

Lola Romero se pronuncia tras dar a luz a su primer hijo en común con Omar Montes

Este miércoles 22 de octubre, Omar Montes y Lola Moreno se convirtieron en padres de su primer hijo en común. El pequeño llega al mundo bajo el nombre de Ismael y se lleva trece años con Omar Junior, el otro hijo del cantante. Poco tiempo después, vimos cómo Omar Montes tiraba de redes sociales para presentar a su segundo hijo y ahora, varios días después del nacimiento de Ismael (y una vez que la familia se encuentra instalada en casa), Lola Romero se pronuncia tras convertirse en madre por primera vez.

Lola Romero se pronuncia tras ser madre junto a Omar Montes

A través de su cuenta oficial en TikTok, Lola Romero ha publicado un vídeo en el que se pueden ver algunas imágenes en las que aparece junto al bebé: algunas se realizaron desde el propio hospital y otras ya en casa. "Las primeras 48h de papá y mamá con Ismael gracias dios por regalarnos este pedacito nuestro, todo cobra sentido cuando le miramos su carita", son las palabras que ha escrito la influencer junto a esta galería de imágenes.

Críticas a Omar Montes por el vídeo que subió desde el hospital

Por otro lado, Omar Montes ha recibido un aluvión de críticas por el vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que aparece la habitación del hospital en el que acaba de dar a luz su pareja llena de gente. Algunos usuarios no han visto con buenos ojos que haya tanta gente en la habitación, ya que esto podría perturbar el descanso de Lola, que acaba de dar a luz.

"Esa madre recién parida tiene que estar súper encantada de pasar los entuertos con la habitación hasta arriba de gente" o "Esto es precisamente lo que un padre no tiene q permitir que pase...", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del artista.