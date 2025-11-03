Ana Carrillo 03 NOV 2025 - 19:40h.

Las exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han protagonizado una discusión pública en redes que ha puesto a Montoya en el foco

Exclusiva | Anita Williams aclara si duda de su entorno tras la información dada por Alexia Rivas

La ruptura de Manuel González y Gabriella Hahlingag ha provocado todo tipo de reacciones, incluida la de Anita Williams, que se lió con el ex de Lucía Sánchez en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' mientras la murciana hacía lo mismo con Montoya en la otra villa.

Medio año después de las grabaciones, Manuel y Gabriella comenzaron a salir y, medio año más tarde, han roto. En un directo, le preguntaron a Anita qué opinaba acerca de esta separación y sus palabras fueron las siguientes: "A mí no me hagáis opinar de esa pareja, gracias. Creo que ya llega Papá Noel, ¿no? Con los renos...".

Un comentario que hizo que muchos pensasen que estaba acusando a la murciana de infiel, incluida la propia Gabriella, que en un post de Instagram de @confidenciasvip en el que se recoge ese trozo del directo comenta: "JAJAJAJAJA. Qué valor tiene".

Al leer su reacción, la catalana se lanzó a responderle: "¡Valor el tuyo que mientras tu novio estaba de bolo en Sevilla bien que buscabas a otros, guapa! No me toques lo que no suena que encima no me hagas hablar que poquito he dicho. Como me dijiste tú en su día: ¡quiérete un poco más!".

Javi de Hoyos ha recogido las declaraciones de ambas en uno de sus vídeos de TikTok y ha añadido nueva información: "Lo que me he enterado es que Anita se estaría refiriendo a Montoya, que al parecer Gabriella buscaba a Montoya mientras Manu estaba en Sevilla".

Desde OUTDOOR nos hemos puesto en contacto con la exconcursante de 'Supervivientes' para preguntarle si se refería a Montoya y nos ha explicado que no quiere hacer muchas más declaraciones, pero sí que ha querido recordar la información dada por Amor Romeira en 'En todas las salsas' la semana pasada: "Paso de estos rollos y de Gabriella y compañía y todo lo que lo rodee, pero vamos, Amor Romeira ya lo contó en 'En todas las salsas', así que no hay mucho más que decir".

Amor reveló que coincidió con Gabriella en una discoteca tres semanas antes de la ruptura y que allí se enteró que la murciana quería dejar a Manuel: "Gabriella había manifestado su deseo de dejarlo porque no le sumaba en su crecimiento: se sentía que estaba estancada y que era por culpa de Manuel".

"Esto se lo cuenta a un íntimo amigo de Montoya y le pregunta que dónde está Montoya, que si va a venir", añadió Amor, revelando así que la ex de Álex Girona se interesó por el sevillano antes de romper con el finalista de 'GH DÚO'. Fani Carbajo, también presente en ese episodio del vídeo podcast de Mediaset Inifnity, matizó que no estaría interesada en Montoya, sino en su representante: "Se supone que le gusta el representante de Montoya".