Lorena Romera 30 OCT 2025 - 19:07h.

El concursante de 'Supervivientes' comparte un preocupante mensaje sobre el momento que atraviesa tras romper con Gabriella

La tentadora de 'LIDLT' confirma la infidelidad a Manuel González e insinúa que él habría filtrado su vídeo con JC Reyes

Compartir







Manuel González ha tocado fondo tras su ruptura con Gabriella Hahlingag. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha compartido a través de su perfil de Instagram un texto que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores por el tono que emplea a la hora de expresar cómo se siente. El que fuera pareja de Lucía Sánchez habla de "no dejarse vencer" y reconoce que se está apoyando en su familia y amigos en estos momentos oscuros de su vida.

PUEDE INTERESARTE El motivo real por el que Gabriella Hahlingag ha roto con Manuel González

No está siendo nada fácil para el también participante de 'GH DÚO', que está utilizando las redes sociales para desahogarse con profundas reflexiones. Aunque es algo que viene haciendo desde que se hizo pública el final de su relación con Gabriella, estos últimos mensajes han preocupado a su legión de seguidores. Después de que haya salido a la luz el vídeo de la tentadora de 'La isla de las tentaciones' besándose con JC Reyes, que confirmaría su infidelidad durante su paso por 'Supervivientes', el gaditano se ha visto desbordado a nivel emocional.

PUEDE INTERESARTE Gabriella reaparece en el hospital tras su ruptura con Manuel González

"Mi ánimo está tan bajo que hasta el café me mira raro", ha escrito el creador de contenido a través de sus stories. "Pero no puedo dejarme vencer", señala Manuel González, que subraya que "tiene una misión importantísima". Y es que el que fuera concursante de 'Supervivientes' se está refugiando en la decoración de su hogar para resetear y poner la mente en blanco.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me levantaré, aunque sea arrastrándome como un caracol con sueño", le ha prometido a sus seguidores, pero también a sí mismo. "Si mi habitación va a brillar, yo también tengo que remontar como sea", ha subrayado el que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones', que se está sosteniendo en la red de apoyo de su círculo más íntimo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Me levantaré, tengo que remontar como sea"

El dardo de Manuel González a Gabriella Hahlingag

Especialmente en su familia y amigos. "Son lo más importante de mi vida", señala. Y de ahí que sienta que ahora mismo no echa de menos a nadie, pese a lo reciente que está su ruptura. "Mi familia y mis amigos son lo más importante de mi vida. No extraño a nadie ni tengo tiempo para acordarme de quien no lo merece. Tampoco pienso gastar energía hablando de personas irrelevantes. Estoy centrado en mí", escribe el exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH DÚO', que ha tenido un arrebato de amor propio y le ha lanzado este dardo a Gabriella Hahlingag.