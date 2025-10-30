Ana Carrillo Lorena Romera 30 OCT 2025 - 20:44h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido sus resultados médicos

Montoya se sincera sobre su relación con Anita Williams y aclara por fin lo que ocurrió en el hotel de Barcelona

Anita Williams ha compartido los resultados de sus pruebas médicas tras haberle detectado dos tumores en la mama. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y colaboradora de 'Supervivientes All Stars' ha comunicado su diagnóstico tras someterse a una biopsia. La catalana, de 28 años, ha explicado que tiene antecedentes familiares de este tipo de cáncer.

Durante las dos semanas en las que no ha tenido los resultados en su poder, ha tratado de despejar su mente y no compartir su angustia con sus seguidores de Instagram, pues su objetivo era no enfocarse en su preocupación para no pasarlo peor. Incluso llegó a barajar su retirada temporal de las redes sociales, pero finalmente quiso seguir presente, aunque fuera de forma mínima, en Instagram porque le servía para distraer la mente.

Su preocupación venía por dos vías: sus antecedentes familiares y el hecho de que le comentaron que los tumores tenían "bastante mala pinta". Pero todo ha quedado en un susto y ha querido compartir su enorme felicidad con sus miles de seguidores: "Chicos, estoy supercontenta, os lo juro. Me han dado los resultados. Me acaba de llamar el médico y me ha dicho que está todo bien".

"Gracias a Dios. Que no me preocupe de nada, que vamos a hacer seguimiento cada seis meses porque sí que es verdad que se tienen que ir mirando y tal… pero que, de momento, todo bien", ha añadido la exnovia de Montoya, con una enorme sonrisa en el rostro que evidencia que su "mayor miedo" se ha superado: "Os lo juro que no he rezado tanto como en estas últimas dos semanas".

No obstante, les ha explicado a sus seguidores que todavía tiene que recibir los resultados de otras pruebas, unas enfocadas a conocer qué le pasa a su hígado. Pese a todo, su felicidad ahora es inmensa y ha querido compartirla con su comunidad virtual, que ha sido uno de sus grandes apoyos en estas dos semanas en las que ha estado esperando y "actualizando constantemente" la app de la clínica por si subían su informe médico.

Montoya, su apoyo durante las pruebas médicas

Mientras estaba a la espera de estos resultados, mucho se ha hablado de una posible reconciliación sentimental con Montoya. Los rumores se dispararon después de que vieran a la madre de Thiago mensajeándose con de Utrera, al que guardaba en su móvil como "el amor de mi vida". Pero los dos se han encargado de negarlo.

Lo que sí ha confirmado Montoya es que ha estado arropando a la finalista de 'Supervivientes' durante este complicado proceso, que ahora ha terminado con la feliz noticia de que "está todo bien". "Tengo con ella una cordialidad, somos amigos. Ella está pasando un mal momento, se ha apoyado y yo la recibo", ha señalado el exparticipante de la última edición de 'La isla de las tentaciones'.