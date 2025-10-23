Ana Carrillo 23 OCT 2025 - 15:56h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' se ha pronunciado sobre la confianza que tiene hacia las personas de su entorno

Alexia Rivas contó en 'El tiempo justo' que una persona había visto a Anita Williams hablando por WhatsApp con Montoya mientras estaba en un concierto de Andy y Lucas y que lo tenía guardado como "el amor de mi vida". Al recibir esa información, la periodista se puso en contacto con "el entorno" de la colaboradora de 'Supervivientes All Stars', que le confirmó que los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' habían vuelto a verse.

"Llamé al entorno de Anita y me dijeron que es normal que pase. Que sí, que se están viendo, que han dormido juntos en Barcelona y que mantienen el contacto constantemente", dijo Alexia Rivas en la sección de corazón presentada por Joaquín Prat y César Muñoz. Pero la colaboradora no solo habló de la relación entre ellos, sino que también comentó que Montoya "no estaría del todo a la altura de los problemas que está viviendo Anita".

En los GenZ Awards 2025, tanto Anita como Montoya desmintieron que fueran pareja y comentaron que sí tenían contacto como amigos y que él había estado y estaba apoyándola después de que a ella le detectasen "dos tumores con bastante mala pinta". "Yo le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor, una pronta recuperación, porque lo necesita y lo merece", nos contó en exclusiva el reportero de '¡Vaya fama!'.

La finalista de 'Supervivientes 2025' también nos atendió en exclusiva y nos aclaró que no duda de su entorno tras la información dada por Alexia Rivas porque su entorno es su familia y sabe que ellos nunca la traicionarían: "Me da mucha rabia que hablen del entorno porque mi entorno es mi familia y mi familia no ha hablado nunca porque me respetan".

La catalana le ha pedido a Alexia que diga quién es la persona que le ha dado esa información falsa: "Porque automáticamente la persona que haya dicho eso y que sea mi amiga va a dejar de ser mi amiga". Con esas declaraciones ha dejado claro que no cree que nadie de su familia la haya traicionado y que si es una persona de su círculo de amistades la que ha dicho eso, la apartaría inmediatamente de su vida.