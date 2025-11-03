Lorena Romera 03 NOV 2025 - 16:47h.

La modelo pide tiempo y explica el motivo por el que ha tomado esta decisión tras 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno habla como nunca de su relación con Feliciano López

Jessica Bueno ha comunicado la importante decisión que ha tomado a su vuelta de 'Supervivientes All Stars'. La modelo, que se ha convertido en la segunda finalista del reality tras una final en la que Torres se proclamaba vencedor con el 51,2% de los votos, ha recuperado su móvil y ha actualizado su perfil de Instagram para agradecer el cariño de sus seguidores y explicarles su deseo para estas próximas semanas.

La que fuera participante de 'Supervivientes' en 2011 y concursante de 'GH VIP' -donde conoció a Luitingo- se ha convertido en una de las protagonistas de esta edición de 'Supervivientes All Stars'. Nominación tras nominación, sus incondicionales han ido salvándola hasta llevarla en volandas a la gran final, donde finalmente tuvo que conformarse con la plata.

Ahora, la sevillana, de Los Morales, tras el debate final, va recuperando la normalidad. Lo primero que ha hecho ha sido coger su teléfono móvil y entrar en Instagram para grabar unos stories de agradecimiento. "¡Hola a todos! Ay, dios mío, no me creo que por fin pueda estar hablando con vosotros", les ha dicho a sus incondicionales, con los que tiene una relación de lo más estrecha.

"Lo primero de todo, agradecer todo el apoyo y todo el cariño. Mi familia me ha dicho que habéis estado a tope", ha señalado. Después de lo mucho que se han movilizado por ella, la influencer no quiere ahora ser desagradecida con ellos.

Y es por eso que ha querido explicarles con suma delicadeza la decisión que ha tomado para las semanas venideras. "Me habéis salvado, semana tras semanas. Si he llegado hasta donde he llegado, ha sido gracias a vosotros", ha reconocido la andaluza, que ha hecho especial hincapié en que todavía está "aterrizando y ubicándose".

La decisión de Jessica Bueno al volver de Honduras

"Ha sido todo una locura, estoy leyendo algunas cositas, pero poco a poco. Quería pediros paciencia", ha expresado Jessica Bueno en estos primeros stories tras aterrizar de Honduras después de llegar a la final de 'Supervivientes All Stars'. Es entonces, cuando ha pasado a explicarles la decisión que ha tomado para poder recuperar su vida con la mayor calma posible.

Todavía desde Madrid, por los asuntos profesionales que le atan a la capital, y "deseando viajar a Sevilla", la modelo ha explicado que su deseo es "volver poco a poco" a recuperar su actividad en redes sociales y ese contacto diario que tenía con sus seguidores. Pero ahora su prioridad es recuperar el tiempo perdido con Fran Rivera, Jota Peleteiro Jr y Alejandro, sus tres hijos.

"Quiero estar con mis peques... necesito un intensivo de mis niños, lo necesito. No sé si compartiré mucho por aquí, pero ya estoy. Ya he vuelto. Solo puedo decir que gracias infinitas. Sin vosotros no hubiese sido posible. Somos un equipo, me siento muy afortunada", ha señalado Jessica Bueno, expresando sus necesidades tras su regreso de Jessica Bueno. Eso sí, la modelo les ha prometido que esto será "un antes y un después" en su vida y que lo recorrerán juntos.