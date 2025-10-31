Patricia Fernández 31 OCT 2025 - 00:48h.

Durante la final de 'Supervivientes All Stars', los supervivientes iban a enfrentarse al espejo, después de más de cincuenta días de aventura volver a verse y darse cuenta de lo que han cambiado y también iban a vivir momentos de lo más emocionantes, como encontrarse con uno de sus seres queridos en Honduras.

La finalista ve, por primera vez, su corte de pelo en el espejo

Jessica Bueno, después de cortarse el pelo más de 25 centímetros, se quedaba atónica al verse en el espejo, primero reaccionaba al cuerpo: "Ay Dios mío". Y cuando llegaba la cara, se quedaba con la boca abierta al ver su cambio de 'look': "Ay mi pelo... me da vergüenza verme, me tengo que acostumbrar, es como si no fuera yo, aunque no está tan mal como yo imaginaba".

Lo que no se esperaba era lo que iba a pasar después de esto. Jorge Javier Vázquez le pedía que leyera el pergamino que estaba en el altar. Ella comenzaba a entonar en voz alta las palabras que ella se escribió a sí misma justo antes de empezar la aventura y, de repente, escuchaba cómo su hermano continuaba leyendo, lo que la dejaba completamente sorprendida.

El especial reencuentro de Jessica Bueno con su hermano en Honduras

Y cuando se daba cuenta de que él estaba en Honduras, corría, completamente rota, para encontrarse con él y poder abrazarle. "Eres una mujer increíble, estoy muy orgulloso en quién te has convertido ahora, no necesitas a nadie. No puedes arrepentirte de nada, has hecho un concursazo", le decía su hermano Manuel, también muy emocionado y Jessica no podía parar de llorar: "Pensaba que no ibais a poder venir, te quiero".

Manuel le aseguraba a Jorge Javier Vázquez que ha visto un gran cambio en su hermana tras su paso por Honduras: "La he visto fuerte, luchadora, empoderada, capaz de hacer las cosas por ella misma, sin que nadie tenga que decirle qué hacer ni echarle una mano para nada". Como también explicaba que vivió muchas emociones al ver su 'puente de las emociones': "Ver lo que había evolucionado y cómo a través de todos los problemas ha sido capaz de superarse... puede llegar dónde quieras sola".