Patricia Fernández 03 NOV 2025 - 00:24h.

Tony Spina recibe una especial sorpresa durante su reencuentro con Marta Peñate en plató

Tony Spina, a lágrima viva al hablar de la paternidad en su 'puente de las emociones': "Es algo que me duele por Marta"

Tony Spina, recién llegado desde Honduras después de quedar cuatro finalista de 'Supervivientes All Stars', entraba al plató del debate final con Sandra Barneda, donde se reencontraba con Marta Peñate, que le llevaba una sorpresa muy especial y con sus seres queridos.

Tony Spina llega al plató del debate final de 'Supervivientes All Stars'

El cuarto finalista entraba muy emocionado y gritaba el nombre de su perrita 'puppy' cuando la veía en el plató, a la que cogía en brazos y se abrazaba a Marta Peñate: "Te amo tanto". Y tras esto, iba abrazando a todos los seres queridos que estaban con él en este especial momento.

Tras esto, Tony repasaba cómo ha sido su concurso y podía enterarse de lo que ha estado pasando fuera mientras él estaba en Honduras, en especial de los fuertes enfrentamientos que se han vivido en plató entre Marta Peñate y su expareja Oriana Marzoli.

El recién llegado desde Honduras empezaba asegurando que "le sabe mal" que su pareja haya tenido que pasar este mal trago y lanzaba un tremendo zasca a Oriana: "Se cree ella la protagonista, si vienes aquí de colaboradora hablas de 'realities', los protagonistas están en 'Supervivientes".

Marta Peñate también quería decir algo ante esto: "Ella ha alegado muchas cosas de mí, ha dicho muchas mentiras, la credibilidad la tiene por los suelos". Momento en el que Tony aclaraba el significado del anillo que Oriana mostró en plató: "Se puso muy pesada y fue un anillo de novios".

Y decía algo muy claro: "Yo no me arrepiento de haber estado con Oriana, estoy muy agradecido porque creo en el karma, gracias a estar con ella y todo lo que pasé, hoy en día, tengo al amor de mi vida". Una declaración de amor a Marta Peñate que terminaba con un bonito beso entre ellos.

Marta Peñate se sincera sobre el concurso de Tony Spina

Marta Peñate se sentaba junto a él en el plató, donde le decía claramente cómo ha visto su concurso: "Al principio creo que estabas un poco irascible y no eras tú, creo que te has ido relajando poco a poco. El balance que hago de tu concurso es bueno, habrá gustado más o menos tu opinión, pero es tu opinión". La que confesaba que es lo que más o lo que menos le ha gustado de su paso por Honduras.