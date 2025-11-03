Rodri Fuertes estalla tras las críticas por irse de viaje en pleno embarazo de Marta Castro

Rocío Molina 03 NOV 2025 - 13:44h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' responde a las críticas y alude a la "relaciones tóxicas" de sus seguidores como explicación

Rodri Fuertes y Marta Castro anuncian el sexo del bebé que están esperando en un íntimo y particular gender reveal

Rodri Fuertes se ha encontrado con una desagradable mensaje tras su vuelta de viaje. El exconcursante de 'Gran Hermano' no ha dudado en hacer en solitario un plan que le gusta, pero los haters le han afeado su actitud y le han reprochado que deje a Marta Castro sola, en su segundo trimestre de embarazo. Unas críticas que han terminado con el exnovio de Adara Molinero estallando a través de sus redes.

A Rodri Fuertes le encanta el fútbol y viajar. Ambas pasiones que ahora le han salido caras por contar en sus redes sociales que estaba fuera de viaje y eso haya sido suficiente para juzgarle de poco atento con su pareja embarazada y, además, que eso sea en un futuro, un motivo de crisis en la pareja.

El novio de la exconcursante de 'GH VIP' se ha quedado en shock ante este ataque y no se ha quedado callado. Sin entender esa forma de pensar e indicar que no va a señalar a todos aquellos que viven en "relaciones tóxicas", él sí que ha querido aclarar qué tipo de vínculo en pareja tiene con Marta Castro y cómo tiene la conciencia muy tranquila por lo que ha hecho.

"Ahora entiendo por qué muchas parejas se separan después de tener un bebé", comienza así el mensaje que ha levantado ampollas a Rodri Fuertes. La crítica la justifica así: "En pleno embarazo con las hormonas revolucionadas, los hombres cogen un avión y se van a ver un partido de fútbol".

Dejando constancia que el exconcursante de 'GH' ha desatendido sus obligaciones y el compromiso que tiene con Marta Castro, así como falta de empatía por dejarla sola en el segundo trimestre de su embarazo, Rodri Fuertes no ha dejado pasar este mensaje ni ocasión para contestar lo que piensa de este tipo de personas y de comentarios.

A través de sus redes, Rodri Fuertes ha dicho alto y claro sobre lo que piensa y ha entrado de lleno en el debate. "Lo que no entiendo es cómo no te piden el DNI para abrirte una cuenta y poner semejantes sandeces. Leyendo la conversación entiendo que debes estar algo tocada, escribe añadiendo una reflexión que ha hecho tras verse envuelto en estas críticas.

Para dejar constancia de lo que le ha herido este comentario, el exnovio de Adara Molinero ha expuesto en público el nombre de la usuario que le ha juzgado tan duro: "Ella es Anuska y anticipa que nos vamos a separar porque me he venido de viaje y Marta Está embarazada. Ella está malita y necesita saber que tener pareja no te incapacita: te tiene que sumar y no restar", ha dicho.

Y añade que a Marta Castro le encanta verle feliz y que él haga sus propios planes igual que a él que los haga ella. "A los que no habéis tenido una relación sana nunca, no sabéis lo que os perdéis. Es difícil, pero os lo recomiendo", termina así su defensa.