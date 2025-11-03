Compartir







Jessica Bueno está más que orgullosa de su paso por 'Supervivientes All Stars', así nos lo ha hecho saber a esta web. La modelo andaluza ha estado a punto de proclamarse la ganadora del reality en una votación que estuvo muy ajustada junto a Rubén Torres, que ha sido el elegido por la audiencia para llevarse los 50.000 euros de premio. Recién aterrizada de Honduras, Jessica ha sido preguntada por la reciente actualidad que gira en torno a la vida de dos de sus exparejas: Jota Peleteiro y Kiko Rivera.

Las palabras de Jessica Bueno a Kiko Rivera e Irene Rosales

Fue a finales de agosto cuando la revista 'Semana' anunció la separación definitiva de Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de relación y dos hijas en común. Esto ocurrió antes de que Jessica se marchase para embarcarse en la aventura más extrema de su vida. Pero, a su vuelta, también ha sido preguntada sobre si se ha puesto en contacto con alguno de los dos, señalando que, en cuanto se enteró, envió un mensaje al padre de su hijo Fran y a Irene tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia donde ha desvelado lo que indicaba su texto. "Yo solo espero que ambos estén bien y sobre todo cuando se rompe una relación cuando hay menores hijos, pues es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos, para sus hijos", ha explicado a los compañeros de Europa Press.

Por otro lado, la exnovia de Luitingo ha recibido la noticia de que Jota Peleteiro podría haber puesto en adopción una pareja de Golden Retriever que tenían cuando aún estaban juntos: "Ellos formaban parte de nuestra familia y yo no me los pude llevar porque, al final, con el divorcio yo me iba a vivir a un piso y él se quedaba en la casa grande", ha señalado explicando que ya pediría más información para enterarse de lo ocurrido.

El plan familiar de Jessica Bueno cuando se reencuentre con sus hijos

Jessica Bueno ha pasado casi dos meses separada de sus tres hijos y, aunque no esperaba pasar tanto tiempo fuera de España y llegar tan lejos en el concurso, la colaboradora asegura que el no ver a sus hijos ha sido "lo más difícil del concurso", pero ahora que está de vuelta quiere cumplir el plan familiar que le prometió a sus pequeños y del que nos ha hablado en la entrevista que puedes ver al completo dando play al vídeo.