Rubén Torres ha hablado sobre su futuro profesional dejando claro si estará enfocado a los platós de televisión o a su puesto como bombero

Rubén Torres ha sido elegido por la audiencia como el ganador de 'Supervivientes All Stars'. El bombero junto con el resto de sus compañeros finalistas aterrizó hace menos de 24 horas en nuestro país y aún está asimilando que en su cuenta bancaria vaya a haber 50.000 euros pertenecientes al premio por haber ganado el reality. El de Sabadell ya tiene claro lo que hará con ese dinero y ha querido compartir con esta web en qué ha decidido invertirlo una vez que esté entre sus cuentas bancarias.

¿Le gustaría seguir trabajando en televisión?

Podríamos decir que Rubén Torres se ha convertido en todo un experto en realities, el punto álgido de su fama estuvo marcado por su participación como tentador en la octava edición de 'La isla de las tentaciones' y su posterior etapa concursando en 'Supervivientes', lo que le permitió concursar en la versión 'premium' del formato. Ahora que ha regresado de su aventura más extrema: ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Concursar de nuevo o formar parte del elenco de colaboradores televisivos? En una entrevista que nos ha concedido - que puedes ver al completo en el vídeo que encabeza la noticia - no solo nos ha hablado de si la percepción que tenía la gente de él como tentador a superviviente ha cambiado, sino también de a qué se va a dedicar tras ganar el concurso. ¿Seguirá siendo bombero y trabajando en su estudio de tatuajes? Torres se ha sincerado sobre su futuro y sobre lo que le gustaría que ocurriese.

La amistad de Rubén Torres con Adara Molinero

En una isla desierta donde tus mejores amigos son el hambre y, en esta edición, el mal temporal, es común que los supervivientes se apoyen unos a otros y ser forjen vínculos o, incluso, nuevas amistades. Y esto último es lo que ha ocurrido entre Torres y Adara: "Eres una gran persona. Eres super bueno. Siempre intentas ayudar. Como superviviente, eres la hostia. Y te estaré agradecida siempre por cómo te has comportado conmigo. Te quiero mucho", decía emocionada la hija de Elena Rodríguez en el debate final de 'Supervivientes'.

Por su parte, Torres ha querido hablar de la evolución que ha experimentado Adara en el concurso que, pese a que se ha quedado a las puertas de la final, Rubén considera que "podía haber llegado perfectamente a la final" porque ha "tenido una evolución brutal" y "se lo merecía también".