Tras el final de 'Supervivientes All Stars 2025', comienza el verdadero desafío fuera de Honduras: recuperar rutinas, reencontrarse con el cuerpo y estabilizar mente y hábitos

En exclusiva, Gloria Camila, Kike Calleja, Carlos Alba, Noel Bayarri, Alejandro Albalá, Elena Rodríguez e Iván González comparten cómo afrontan la vuelta a la normalidad

Tras semanas extremas en Honduras, 'Supervivientes All Stars 2025' termina pero para sus protagonistas empieza otra fase igual de desafiante: volver a la realidad. El descanso, el reencuentro con la comida, el deporte y la vida cotidiana se convierten ahora en reglas nuevas que aprender y reaprender. La recuperación física, la estabilidad emocional y la vuelta a los hábitos saludables se han convertido en sus prioridades inmediatas.

El fenómeno del “post-Supervivientes” es ya un clásico: los concursantes regresan con el cuerpo y la mente al límite, y el verdadero reto comienza después. Reconectar con la rutina, regular el hambre, controlar la energía y reestablecer la relación con el ejercicio son pasos que, todos coinciden, no se producen de la noche a la mañana. La euforia del regreso convive con la disciplina necesaria para evitar el temido efecto rebote y recuperar la forma física.

En exclusiva para esta web, algunos de los nombres más potentes de esta edición comparten cómo están transitando este proceso de adaptación. Hablan de sensaciones, de mentalidad, de hábitos que intentan recuperar y de la importancia de escucharse a sí mismos tras una experiencia tan intensa. Desde Gloria Camila, Kike Calleja, Carlos Alba, Noel Bayarri, Alejandro Albalá, Elena Rodríguez hasta Iván González nos cuentan cómo llevan esta recuperación.

Todos ellos cuentan cómo es, realmente, ese regreso que no se ve: el de los horarios que vuelven a marcarse, el de las primeras visitas al gimnasio, el de los antojos que hay que gestionar, el de la paciencia para que el cuerpo responda y el de la cabeza que todavía sigue en modo supervivencia.

No hay planes idénticos ni fórmulas mágicas. Cada uno ha encontrado su manera de volver a sentirse en equilibrio, combinando ejercicio, descanso, alimentación y momentos de calma. El mensaje común está claro: 'Supervivientes' no termina cuando se apagan las cámaras; el verdadero viaje empieza cuando aterrizan en casa.

