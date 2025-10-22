Lara Guerra 22 OCT 2025 - 00:58h.

Tras poner fin a su aventura en Honduras, Iván González llega a Mediaset y se reencuentra con su pareja, Teresa Bass

Después de poner fin a su experiencia en 'Supervivientes All Stars 2025', Iván González ya se encuentra en las instalaciones de Mediaset y sin dudarlo si hay algo que espera con ilusión es reencontrarse con su pareja, Teresa Bass; al que no ve desde finales de agosto.

Antes de que suceda, Jorge Javier conecta con él momentos previos a entrar al plató y como no podía ser menos quiere conocer cómo se encuentra antes de ver a su novia. El que fuera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' explica que "encontrarme con ella es lo que más estoy deseando, la verdad. Estoy super nervioso por eso, estoy solo pensando ene se momento; he dejado de pensar en comida...".

Además, después de escuchar estas bonitas declaraciones por parte del exconcursante; Jorge Javier quiere saber si es la primera vez que están tanto tiempo separados e Iván confiesa que "totalmente. nunca hemos estado separados más de tres días y estos 50 días se me han hecho eternos, te lo prometo".

El presentador ha hecho una confesión al superviviente contando que cuando Bass acudía a plató se le hacía "cuesta arriba estar sin ti"; a lo que él muy emocionado y prácticamente entre lágrimas comenta "a mi también. Sabía que esto era algo nuevo y pensaba en cómo lo podía vivir, cómo le iba a afectar, pero confío en ella y en este tiempo me he dado cuenta que ella es la fuerte de la relación".

El reencuentro entre Iván y Teresa

"Se me ha hecho eterno, pero es una victoria porque lo necesitaba. Necesitaba esto. A veces creo que querer también es desaparecer en el momento justo y echar de menos porque estar siempre pegados...", confiesa el superviviente.

Tras esto, Teresa llegaba a la sala donde se encontraba Iván; quiénes sin dudarlo ni un segundo rompían a llorar muy emocionados por volverse a ver y se fundían en un precioso abrazo. Ya juntos, Teresa comenta: "¿Como puedes estar guapo después de todo lo que has pasado? ¿Sabes lo que te he echado de menos?"; a lo que él confiesa que "me he acordado de ti cada día".