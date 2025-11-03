Pedro Jiménez 03 NOV 2025 - 03:17h.

La presentadora se ha sincerado ante la nueva brecha que ha surgido entre los dos exconcursantes en el debate final de 'Supervivientes All Stars'

Tony Spina reacciona en 'Supervivientes All Stars' a unas imágenes de Marta Peñate y Noel Bayarri cuando la pareja se estaba conociendo: "Se dan un beso"

Iván González y Gloria Camila han mantenido durante el debate final de 'Supervivientes All Stars' un nuevo enfrentamiento. Y es que Iván González le ha echado en cara a la hija de José Ortega Cano la entrevista que concedió en '¡De viernes!' hablando sobre él y "ganando dinerito", mientras que él cuando habla de ella lo hace porque "está en su puesto de trabajo". Sandra Barneda ha reaccionado ante esto último cuando el exconcursante lo ha repetido por segunda vez, haciendo un análisis de su relación con Gloria Camila y asegurando que es "una pena" que estén así.

"A veces hay una verdad y otras una complejidad de verdades y pactos entre las personas. Y aunque estés trabajando en un programa de televisión que te aprietan, porque te pueden apretar, uno puede tomar la decisión y, a pesar de eso, no decirlo", palabras que han provocado el aplauso del público. Iván González ha tildado todo esto de "juego sucio" y cree que están intentando "blanquear" la imagen de Gloria Camila.

Las palabras de Sandra Barneda en 'Supervivientes All Stars'

Sandra Barneda no se ha quedado callada y ha apuntado, de manera sincera, que "las personas son infieles. Lo que blanqueamos son las parejas. En las parejas pasan muchas cosas y cuando no pasa nada en la pareja, la pareja no existe", ha dicho una Sandra Barneda que cree que lo que les pasa a Iván y Gloria Camila es que tienen "una falta de lealtad mutua en un momento que tuvísteis de atracción pura... y que eso se convierta en esto, es una pena".

La presentadora ha añadido además que se gustaron en el pasado y no entiende verles llegar al punto al que han llegado: "Os gustásteis y que ahora estéis así... es una pena", ha dicho por segunda vez la presentadora de 'Supervivientes All Stars'. El conflicto entre Iván y Gloria Camila, lejos de arreglarse tras las palabras de Sandra Barneda, ha crecido. De hecho, Iván ha seguido reprochándole a Gloria Camila cosas que ha dicho de él.

Y es que lo que está claro es que, una vez ya poniendo punto y final a esta aventura tan frenética que nos ha dejado 'Supervivientes All Stars', cuando parecía que Gloria Camila e Iván González habían conseguido acercar posturas, el debate final ha abierto una nueva brecha entre ellos que parece estar muy lejos de curarse.