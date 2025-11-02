Pedro Jiménez 02 NOV 2025 - 23:55h.

El exconcursante ha revelado en el debate final de 'SV All Stars' algo que la hija de Ortega Cano reveló en Honduras a otros dos exconcursantes

Iván González y Gloria Camila continúan teniendo sus más y sus menos, a pesar de que en el puente de la concordia que mantuvieron en su 'último baile' en Honduras parecía haber arreglado todo entre ellos. Y es que durante el debate final de 'Supervivientes All Stars', Iván González ha confesado que ha visto a Gloria Camila (y también a Jessica Bueno) abrirse cocos alguna mañana que otra y beber agua de ellos sin decir nada al resto de compañeros, ante lo que la hija de José Ortega Cano no ha tardado en saltar, asegurando que eso "no lo recuerda".

Pero Iván González, lejos de aparcar un nuevo momento de tensión entre ellos, ha señalado en modo irónico que "si algo que ha visto en este concurso es que Gloria Camila tiene memoria selectiva". "Eres un falso", le ha dicho Gloria Camila, para añadirle que le "interesa mucho hablar de los demás fuera". El de Jerez de la Frontera ha asegurado que estas últimas palabras de Gloria Camila le habían venido muy bien: "Dice que todo el mundo hablan de ella, pero hizo una entrevista de '¡De viernes!' cobrando dinero, hablando también de mí y contando mentiras como siempre. No le cuenta la verdad ni al médico".

La revelación de Iván González sobre Gloria Camila

Además, Iván ha desvelado que en una "borrachera de comida le contaste a dos personas, a Noel y Jessica, que dejaste a tu novio tirado para venirte a casita conmigo. Vas diciendo que yo era poco hombre, pero a lo mejor la que eres poca mujer eres tú, que va a hablar de mí a la tele". Noel ha confirmado que sí que lo dijo Gloria Camila tras una recompensa que hubo en Honduras, mientras que Gloria Camila ha explicado que en aquel entonces no tenía pareja.

Por otro lado, también ha matizado con pelos y señales todo el tema de la entrevista y lo que dijo de él en la entrevista de '¡De viernes!'. El enfrentamiento entre ambos ha ido creciendo, sin llegar a acercar posturas y de nuevo sembrando la discordia entre los dos exconcursantes de 'Supervivientes All Stars'.