Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 21:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aclarado que no se está lanzando indirectas con Montoya en Instagram y TikTok

Exclusiva | Anita Williams rompe su silencio tras su rifirrafe con Gabriella Hahlingag: "Amor Romeira contó..."

Montoya y Anita Williams, exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', han destapado que han vuelto a tener contacto y que se llevan bien tras meses sin hablar después de su gran bronca en uno de los debates finales de 'Supervivientes 2025'. Ese trato cordial, sumado al hecho de que ella nunca ha cerrado la puerta a una reconciliación, ha hecho que se especule mucho sobre la realidad de su relación.

Las especulaciones han alcanzado su punto álgido con la publicación de un misterioso mensaje del de Utrera en sus stories de Instagram. "Es de bien nacido ser agradecido. Todo pasa por algo. Gracias por venir", han sido las palabras que ha escrito sobre un fondo negro. Unos minutos después, era la catalana la que publicaba un post en TikTok que hacía que se disparasen los rumores.

En su vídeo, la colaboradora de 'Supervivientes All Stars' se pregunta cómo puede sacar a alguien de su cabeza usando la letra de una canción de Bad Bunny, 'Un coco'. Javi de Hoyos, tiktoker especializado en desentrañar las tramas del corazón, ha publicado un vídeo en el que comenta que está convencido de que son indirectas entre la expareja.

A Anita, sus seguidores le han enviado el vídeo en masa, y ella ha querido desmentir que sea cierto que el mensaje de Montoya vaya para ella como tampoco va el suyo dirigido a él. "¿Qué pasa, que ahora no voy a poder subir vídeos tranquila con una canción que es trending topic en TikTok? ¿Todo se tiene que relacionar? Chico, de verdad, por favor, nene, descansa, duerme, hay más vida, más personas y más polémicas que esa", ha comentado la catalana, dirigiéndose directamente a Javi de Hoyos.

Días antes, después de confirmar que volvía a tener una relación cordial con su exnovio, la creadora de contenido confirmó a OUTDOOR que no habían vuelto a ser pareja y prometió que nunca lo iba a ocultar, asegurando que si algún día se producía la reconciliación sentimental su intención era anunciarlo a sus seguidores, con los que ha compartido su historia de amor y desamor desde que decidieran ir a la edición anterior de 'La isla de las tentaciones'.