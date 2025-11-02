Pedro Jiménez 02 NOV 2025 - 23:09h.

Un pequeño choque en debate final de 'Supervivientes All Stars' entre Adara Molinero y Sonia Monroy ha acaba salpicando a Fani Carbajo, quien ha salido a defender a su amiga Adara y se ha visto envuelta en un momento de tensión con la actriz y presentadora. Y por si fuera poco, esta última ha desvelado algo que le dijo Fani sobre Adara condicionándola en una nomnación que tuvo lugar en Honduras.

Todo ha ocurrido cuando se han visto imágenes de una discusión que tuvo lugar en los Cayos Cochinos que Fani Carbajo resumía así mirando a Sonia Monroy fijamente: "En Palapa estábamos nosotras tranquilas y nos empezaron a poner vídeos vuestros poniéndonos a parir sin que nosotras os hayamos nombrado ni hayamos perdido nuestro tiempo en hablar de vosotras". Sonia Monroy se justificaba asegurando que ponían esos vídeos porque "eran más graciosos", algo que ha provocado la risa en Fani Carbajo.

La tensión ha ido subiendo, con Fani Carbajo y Sonia Monroy enfrentadas cara a cara y con esta última achacándole a Fani que siempre ha hablado por detrás: "Yo hablo por delante". "España no te cree nada de lo que dices", le ha dicho Sonia Monroy, tras lo que ha añadido que ha considerado a Fani Carbajo siempre su amiga, pero conforme el reality ha ido avanzando ha visto que no ha sido así, a lo que Fani le ha replicado que no entiende por qué entonces siempre "la ha puesto verde".

Ha sido en ese preciso momento cuando Sonia Monroy ha sacado a la luz lo que Fani Carbajo le dijo al comienzo del reality de supervivencia sobre Adara Molinero y que, en parte, condicionó su relación con la hija de Elena Rodríguez: "Vivo desde hace 16 años en Estados Unidos y yo no conocía a Adara. Fani me dijo un montón de cosas feas de Adara. Que se llevaba fatal con ella y que la gente la odiaba".

Además, la fundadora del grupo musical Sex Bomb ha contado lo siguiente: "Es muy fuerte. Quiero decir que Fani fue la que me condicionó y me hizo nominar a Adara Molinero". "Qué fuerte", ha señalado Adara Molinero, reaccionado a lo que acababa de escuchar sobre ella.

"Estoy alucinando. Me querían sacar del reality desde el primer momento", ha añadido Adara Molinero, ante el "ahí no nos llevábamos bien" de Fani dejando claro que eso ocurrió cuando todavía no se habían reconciliado en la playa (Fani con Adara).