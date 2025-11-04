Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se ha pronunciado sobre la polémica en torno a los perros que compartía con Jota Peleteiro

Jessica Bueno explica la importante decisión que ha tomado tras su regreso de 'Supervivientes All Stars': "Lo necesito"

Compartir







Jessica Bueno ha reaparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa en la que han participado los cuatro finalistas de 'Supervivientes All Stars' para hacer balance del concurso. En sus declaraciones, no solo ha hablado de su concurso, sino también de temas que se han desarrollado en España mientras ella permanecía en Honduras, como la separación de Kiko Rivera - el padre de su hijo mayor - e Irene Rosales y la situación de los perros que compartía con Jota Peleteiro.

La semana pasada, poco antes de que se celebrase la final en la que la modelo quedó en segundo puesto, saltó la noticia en 'El tiempo justo': su exmarido y padre de sus dos hijos pequeños habría puesto en adopción a través de una protectora a los dos golden retriever, Brandon y Lucas, que formaban parte de su familia cuando vivían juntos y que se quedaron con él en la casa de Bilbao tras el divorcio.

Fue Alexia Rivas la que consiguió la exclusiva y la que pudo hablar con el exfutbolista del Real Madrid Castilla que le dijo que "sí" que había decidido dar en adopción a sus perros. Se escuchó en el programa de las tardes de Telecinco el audio con ese sí del ahora empresario, que minutos más tarde lo negó todo a través de Instagram, red social desde la que la protectora que publicó el anuncio de adopción de Brandon y Lucas le desmintió, al asegurar que podían "demostrar cada caso con pruebas".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Muchos entonces se preguntaron qué pensaría Jessica Bueno de esta situación y ahora por fin ha podido pronunciarse. Ha sido una reportera de 'Europa Press' la que le ha transmitido la información en la rueda de prensa, consiguiendo dejarla muy sorprendida. "No tenía ni idea, pero no creo...", ha comenzado diciendo la ex de Luitingo, que no podía contener su expresión de incredulidad ante esos datos.

La influencer ha explicado que Brandon y Lucas formaban parte de la familia y que no pudo llevarlos con ella cuando se divorciaron porque ella se marchaba a un piso y Jota se quedaban en la casa con jardín. Ante su comentario, un reportero de 'GTres' le preguntaba si le gustaría adoptarlos ella si su exmarido sigue adelante con el proceso.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La amiga de Gloria Camila ha explicado que no cree que pueda llegar a ocurrir esa situación porque cuestiona que su ex quiera dar en adopción a sus perros: "Dudo mucho que eso suceda porque yo no tengo constancia de eso, no creo, ya preguntaré a ver qué pasa con Brandon y Lucas".