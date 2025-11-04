Logo de telecincotelecinco
Tony Spina, tras su paso por 'Supervivientes All Stars': "Me he visto más sensible que nunca y ya no me da vergüenza"

La nueva versión de Tony Spina tras 'Supervivientes All Stars': más sensible, más firme… y con un mensaje para Marta Peñate Exclusivo Web 04/11/25
Tony Spina hace balance de su paso por 'All Stars' y adelanta sus planes de bodatelecinco.es
Tony Spina ha sido uno de los grandes protagonistas de la edición más extrema de 'Supervivientes All Stars'. Cuarto finalista, superviviente nato y protagonista de una de las historias de amor más mediáticas de la televisión, el italiano volvió a España con una mezcla de orgullo, agotamiento… y muchas ganas de hablar.

En la rueda de prensa celebrada en Mediaset tras la final — marcada por un huracán histórico en Honduras y una gala en la que el temporal se coló literalmente en platóTony ha hecho balance de su concurso y todo lo vivido en exclusiva para esta web.

Un Tony vulnerable, sin filtros y con nueva etapa personal a la vista

Durante el reality ya vimos a un Tony más sensible, muy lejos del perfil fiestero de sus inicios televisivos. Y lo confirmamos en persona: un finalista emocionado, reflexivo y con la cabeza puesta en lo personal más que en lo televisivo. Por eso quisimos ir por ahí y preguntarle por algo que, más allá del concurso, le cambia la vida: su boda y cómo imagina celebrarla ahora que han pasado juntos un huracán literal y mediático. Una respuesta que sorprendió y que revela su nueva filosofía de vida post-reality.

En redes lo comentan y en pasillos también: ¿hasta qué punto el italiano ha adoptado el estilo "Peñate"? Ella intensa, él cada vez más sentimental, ambos imparables frente a la adversidad. Le lanzamos la pregunta sin anestesia —y su reacción lo dice todo. Hay complicidad, humor y una verdad que los fans de la pareja van a querer escuchar…

Con una comunidad de seguidores movilizada desde el minuto uno, era inevitable preguntarle por esa legión que lo ha salvado varias semanas consecutivas. Su agradecimiento fue enorme y muy emocional, pero también dejó un mensaje para quienes lo apoyaron… y para quienes esperaban otra cosa. Más allá del show, Tony y Marta son fenómeno social: reality, boda televisiva, fandom y una narrativa de pareja que ha dado titulares toda la temporada. Nuestra misión era saber si la experiencia extrema ha cambiado algo en esa relación o la ha sellado de por vida.

Ni confirmación ni negación, pero sí ilusión, planes y mucha expectativa. Lo que viene ahora para Tony y Marta no es un concurso: es vida real. Y esa transición —la que muchos no logran— promete titulares. El vídeo completo con sus respuestas, aquí arriba. Te adelantamos que no tiene desperdicio: sensibilidad, humor y un Tony más honesto que nunca.) Dale Play.

Mientras para los finalistas lo más difícil fue estar lejos de los suyos, los presentadores destacaron el valor que tuvieron los concursantes para afrontar las inclemencias del tiempo y destacaron su valentía por su "entrega" a un concurso especialmente complicado. "El equipo se quedaba aislado, lo pasaban mal, ha sido una edición muy difícil", dijo Sandra Barneda. Jorge Javier, dijo que le impactó mucho "el mal tiempo al que han tenido que hacer frente los participantes". "Ha sido tremendo, hemos valorado todos muchísimo su participación y su entrega", destacó el presentador. Dale Play.

