La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela si se volvería a someter a la tentación con su nuevo novio

Bayan Al Masri se sincera sobre sus celos con Miguel Martínez

Bayan Al Masri está viviendo una de los mejores momentos de su vida. La influencer está profundamente enamorada de Miguel Martínez, su pareja desde hace seis meses y entra en directo por llamada a ‘En todas las salsas’ para confesar si quiere ir a ‘La isla de las tentaciones’ con su novio. Además, Bayan comenta el paso de Rubén Torres por ‘Supervivientes All Stars’.

La exconcursante de ‘Los vecinos de las casa de al lado’ anunciaba en julio que había oficializado su relación con Miguel Martínez, extentador de ‘La isla de las tentaciones’. Aunque nadie apostaba nada por ellos, ambos demostraron estar muy implicados en la relación e incluso se fueron a vivir juntos al piso de la de Palma de Mallorca. Ahora, Bayan aclara si volvería al reality que la lanzó a la fama.

“Ayer vi el primer programa”, comienza diciendo la creadora de contenido. Bayan se enamoró dentro del programa de Rubén Torres y al salir lo pasó fatal no solo por terminar la relación con él, sino por el aluvión de críticas negativas que recibió. “Van a sufrir mucho”, asegura de las nuevas participantes. Cuando le preguntan si ella iría junto a Miguel, ella se ríe y duda al dar una respuesta. “Es poner en juego algo bonito”, reflexiona. Aún así da su opinión más sincera dejando sorprendidos a los colaboradores.

Bayan Al Masri aprovecha para comentar cómo le va con Miguel tras varios meses conviviendo. “Con Miguel muy bien, después de tantos sapos, llega un príncipe”, comenta entre risas. La influencer estaba harta de sufrir desilusiones amorosas y ha encontrado en Miguel su compañero de vida perfecto. “Nuestra idea es construir un futuro juntos”, asegura ilusionada. Bayan admite no haber tenido una relación tan sana y eso le hace querer estar con él toda la vida. “Queremos casarnos y muchas cositas más que vienen”, reconoce.

