Lola Lolita se pronuncia sobre su última polémica en redes sociales

Natalia Sette 04 NOV 2025 - 19:30h.

La influencer Lolalolita habla con una colaboradora de 'En todas las salsas' y aclara una de sus últimas polémicas en Tik Tok

Lolalolita confirma su relación con Alonso López: el doble juego de la influencer con Ibelky al principio de su romance

Compartir







Lola Lolita vuelve a estar en el punto de mira una vez más. Desde hace algunos meses, la influencer se ha visto envuelta constantemente en diversas controversias que la han llevado incluso a enfrentarse a compañeras de profesión . Hace algunas semanas, Lola subía un video en el que se mostraba más vulnerable que nunca y entre lágrimas decía estar harta de estar siempre en el foco mediático. A pesar de sus lamentos, ha vuelto a pasar, y ahora se pronuncia al respecto de su última polémica.

“Últimamente está teniendo mucha polémica”, asegura Noelia Zazo, colaboradora de ‘En todas las salsas’. Es por ello por lo que ha querido hablar directamente con ella y preguntarle sobre sus últimas controversias. “Tiene mucha presión y mucho hate”, afirma Sergio Ojer, que está al día de todos los cotilleos de Tik Tok. El motivo más reciente por el que ha tenido un aluvión de comentarios negativos ha sido por un video que subió sin cinturón y con el coche en marcha.

PUEDE INTERESARTE La foto nunca vista de Lola Lolita y Alonso López González

Muchos de sus seguidores la han tachado de irresponsable y le han pedido explicaciones al respecto. “Yo he preguntado y me lo ha explicado”, asegura Noelia Zazo, que desvela los mensajes que intercambió con la influencer. “Su hermana si llevaba el cinturón de seguridad”, recalca Vai Between my clothes antes de escuchar la explicación de la famosa tiktoker.

Programa completo: ¿Qué pretende Lolalolita al hacer pública su relación con Alonso López?

Al hilo de las últimas polémicas de la influencer, a muchos seguidores les ha llamado la atención que de un día para otro no pare de compartir contenido con Alonso López, su nueva pareja. Noelia Zazo, la colaboradora de ‘En todas las salsas’ que habló con Lola, considera que este gesto por parte de Lola denota que quiere seguir adelante con su vida y dejar todas sus controversias atrás. “Ella quiere tranquilidad”, asegura la periodista.

El nuevo programa de ‘En todas las salsas’ viene bien cargado de los últimos salseos que han incendiado las redes sociales estos últimos días. Los colaboradores junto a Daniela Cano, invitada al videpodcast, comentan la polémica del vestido de cumpleaños de Marta Díaz, la asistencia de Fabiana Sevillano al cumpleaños de Pablo Vera y el motivo por el que Violeta Mangriñan ha acumulado más de 10.000€ en multas ¡No te pierdas nada y dale al play para estar al día en el mundo influencer!