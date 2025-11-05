Violeta Mangriñán aclara el motivo por el que ha acumulado 10.000 euros en multas

Natalia Sette 05 NOV 2025 - 11:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica por qué ha acumulado tantas multas sin pagar

Violeta Mangriñán, tajante, aclara si se avergüenza de su pasado televisivo

Violeta Mangriñan ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que debe pagar una cantidad enorme de dinero por sanciones. Una vez más, la influencer está en el foco mediático y esta vez por su economía. Tras desvelar de qué se trata el negocio el del padre Fabio , por el cual se ha ido un mes a Argentina, la creadora de contenido aclara el motivo por el que ha acumulado 10.000 euros en multas.

En el programa pasado se habló de las marcas que Violeta tiene en la cara, en este, los colaboradores se centran en su acumulación de multas. “No sé cuántas cosas tienes que hacer mal para tener tanta multa”, dice entre risas Alba Carrizo. Con este mismo interés, Noelia Zazo habló directamente con Violeta para que fuera ella la que aclarara toda la situación. “Dice que es culpa suya, lo ha hecho mal”, comienza explicando la periodista. Transparente como siempre, la influencer no duda en responder a todas las preguntas de la colaboradora y asumir su culpa.

Noelia explica al detalle por qué Violeta ha acabado teniendo que pagar 10.000€ en multas. “Han sido unas cuantas veces y ha empezado a generar recargos”, cuenta la colaboradora. A Violeta no le ha quedado más remedio que asumir los grandes costes de sus errores para que no se le siguieran acumulando y terminar pagando todavía más.

Programa completo: Los colaboradores hablan de los negocios de Violeta Mangriñan

Explicando el motivo por el que Violeta ha acumulado tanta sanciones de tráfico, Noelia Zazo termina hablando de los negocios de Violeta. Aunque es fan del matcha, no ha probado nunca lo que se hacen en ‘Maison matcha’ y entre risas le pide a Violeta que la invite. Todos los colaboradores estallan en carcajadas e instan a la influencer a mandar bebidas y pasteles al plató de ‘En todas las salsas’.

