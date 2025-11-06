Lorena Romera 06 NOV 2025 - 11:32h.

La modelo ha posado por primera vez con sus tres hijos tras disfrutar de su "plan favorito" después de 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno habla de la situación de los perros que compartía con Jota Peleteiro tras la polémica

Jessica Bueno ha compartido la primera foto con sus tres hijos tras reencontrarse con ellos después de 56 días en 'Supervivientes All Stars'. La modelo contaba los días para vivir este momento tan emocionante con sus niños, que han sido su revulsivo para soportar el hambre y las penurias en Honduras. La que fuera participante de 'GH VIP', que estuvo a punto de raparse por hablar con sus peques, ha hecho partícipes a sus seguidores de su primer plan junto a Fran Rivera, Jota Peleteiro Jr y Alejandro.

Nada más aterrizar de 'Supervivientes All Stars', (habiendo rozado los 50.000 euros del premio, que finalmente se los ha embolsado Torres gracias al 51,2% de los votos), la de Los Morales (Sevilla), recuperaba su teléfono móvil y explicaba la importante decisión que había tomado para poder retomar la normalidad "poco a poco", recuperando la estabilidad. "Quería pediros paciencia porque quiero estar con mis peques, necesito un intensivo con ellos", reconocía.

Y aunque adelantaba que no sabía "si iba a compartir mucho por redes", lo cierto es que la de Los Morales (Sevilla), de 35 años, está haciéndoles partícipes de cómo están siendo sus primeros días. Hace algunas horas, cuando se encontraba de camino a su casa, la ex de Luitingo contaba que se ha sometido a pruebas médicas tras su paso por 'Supervivientes All Stars' (aunque todavía no ha comentando nada de los resultados).

Y ahora ha compartido lo que sus fans esperaban ver con tantas ganas: el primer posado junto a sus tres hijos. Una imagen en el cine, que ha sido lo primero que han hecho en familia. "Es nuestro plan favorito", ha contado la modelo, que solo piensa en recuperar el tiempo perdido con sus niños. "Cargada de chuches y chocolate", celebra la influencer, que reconoce que "soñaba con este momento" desde hace mucho.