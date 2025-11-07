Carlos Otero 07 NOV 2025 - 20:02h.

El hijo de Isabel Pantoja y su mujer se han separado tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común

La postura de Irene Rosales tras conocer que Kiko Rivera va a dar su primera entrevista tras la separación

El programa 'De Viernes' cuenta esta semana con la entrevista más esperada en el mundo del corazón: la de Kiko Rivera tras su separación matrimonial de Irene Rosales. El exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' afronta en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona su vida tras la ruptura y cómo asimila que su exmujer ya tenga nuevas ilusiones. Para disfrutar del programa al 100%, hemos preparado una cronología definitiva de su relación de once años.

2013: Kiko necesita un año para conquistar a Irene

Kiko e Irene comenzaron su historia de amor en 2013, cuando ella tenía tan solo 22 años y él estaba a punto de cumplir los 30. Los presentó un amigo común y, aunque Kiko se prendó de ella nada más conocerla, la conquista le costó lo suyo. "Estuve un año y medio detrás de ella, era muy dura", confesaba el hermano de Isa Pantoja. Ella, por su parte, ha explicado que al principio mantuvieron únicamente una relación de amistad.

2014: Comienza el noviazgo e Isabel Pantoja entra en prisión

Fue en abril de 2014 cuando Kiko e Irene oficializaron su relación a través de las redes sociales. Irene se convirtió entonces en un pilar de apoyo para Kiko, quien atravesaba una fase de inestabilidad emocional y adicciones. Pocos meses después, en noviembre, el DJ afrontó un momento muy complicado que empeoró su estado: su madre, Isabel Pantoja, ingresaba en prisión por un caso de blanqueo de capitales.

2015: Nace Ana, la primera hija de la pareja

La serenidad de Irene en esos momentos tan complicados facilitó que el noviazgo se asentase. La pareja vivió un momento de grandísima alegría cuando en diciembre de 2015 recibieron a su primera hija en común, Ana. Su alumbramiento marcó un punto de inflexión para Kiko, que priorizó su rol como padre y redujo sus excesos.

2016: Una gran boda en exclusiva

La pareja se dio el “sí, quiero” el 7 de octubre de 2016. Fue una boda celebrada en la Hacienda de los Parrales (Sanlúcar la Mayor, Sevilla) con más de 300 invitados. Vendieron una exclusiva millonaria a la revista 'Hola', ya que suponía una de las primeras portadas de Isabel Pantoja, que actuaba como madrina, tras el presidio. Acudieron Cayetano Rivera, Isa Pantoja, la prima Anabel, la abuela Ana... La pareja se marchó de luna de miel a Las Maldivas.

2017–2018: Llega Carlota, su hija pequeña

Meses después de la boda, Irene anunció su segundo embarazo mostrando su barriga en Instagram. La pequeña Carlota llegó al mundo en enero de 2018. Este evento completó la familia Rivera Rosales y reforzó su estabilidad, aunque los malos hábitos de Kiko aparecían de vez en cuando.

2019: Participan juntos en 'GH Dúo'

El tándem matrimonial alcanzó sus cotas más altas de popularidad gracias a su paso por 'GH Dúo' en 2019. En la casa de Guadalix de la Sierra, Irene mostró su perfil más personal y defendió con hechos probados su relación con Kiko. La pareja llegó hasta la fase final del concurso y allí Kiko habló sin tapujos de sus adicciones.

2020: Enfrentamiento con Isabel Pantoja y más pérdidas

El año 2020 fue especialmente duro para ambos. Además del encierro por COVID, vivieron capítulos muy dolorosos. A finales de ese año afrontaron un episodio trágico ya que falleció el padre de Irene. Meses después de despedir a su padre, Irene perdió a su madre por una larga enfermedad y él no estuvo a la altura ya que tonteaba con chicas en Sevilla. Además, en otoño estalló la crisis familiar del DJ con su madre. Herencias envenenadas, ataques públicos y declaraciones incendiarias levantaron un muro infranqueable entre madre e hijo.

2021: Irene vuela sola como colaboradora

La depresión que padeció Kiko y sus problemas tributarios llevaron a Irene a convertirse en el motor económico de la familia. Se afianzó como colaboradora en Telecinco y la vimos comentar en programas como 'Viva la Vida' y 'Fiesta'. Además en redes sociales potenció su rol de influencer. Kiko, por su parte, intentó buscar refugio en la música.

2022–2023: Los graves problemas de salud de Kiko Rivera

Kiko sufrió un ictus isquémico en su casa de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en octubre de 2022. Fue ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío con parálisis facial parcial y dificultades motoras. “Ha sido un ictus leve, pero está consciente y perfecto”. Sin embargo, el episodio agravó su relación con Isabel Pantoja, que fue echada sin miramientos de la habitación del hospital. En 2023, Kiko sufrió un cólico nefrítico severo y fue sometido a un cateterismo cardíaco por angina de pecho y amago de infarto. “No sé ni cómo estoy vivo”, dijo después.

2024: Isa Pantoja ataca a su hermano

En 2024, la pareja tuvo que hacerse fuerte cuando Isa Pantoja abordó en televisión uno de los episodios más controvertidos de la vida de Kiko: el día que le regó con una manguera de agua helada en plena noche por no ser “pura”. La crudeza del relato provocó una oleada de críticas hacia Kiko, y fue Irene una de las pocas que se atrevió a defenderlo públicamente.

2025: Separación definitiva

Este verano marcó el final de la historia de amor de Kiko e Irene. Tras la comunión de Carlota, intentaron salvar su matrimonio con un viaje familiar a Menorca que no funcionó. La revista 'Semana' dio la noticia bomba y fue precisamente en esa cabecera donde se concedieron las primeras entrevistas. La de esta noche marcará un nuevo punto de inflexión en el devenir de la pareja.