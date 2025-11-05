Lorena Romera 05 NOV 2025 - 10:47h.

La influencer reacciona tras salir a la luz que su exmarido vuelve a la televisión cinco años después para hablar de su ruptura

Kiko Rivera ofrece su primera entrevista tras su separación de Irene Rosales, en '¡De Viernes!'

Irene Rosales vuelve a ser protagonista de la jornada. En esta ocasión, la influencer de Ginés, de 34 años, acapara titulares por su postura tras conocerse que Kiko Rivera va a dar su primera entrevista tras la separación. Después de que ella rompiese su entrevista para prensa escrita y se sentase hace apenas unos días en un plató de televisión, el hijo de Isabel Pantoja ha decidido que ahora es su momento.

En el adelanto de la entrevista exclusiva para '¡De Viernes!', que se emitirá este viernes 7 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco, el dj abre su corazón y cuenta qué ha sido lo más difícil de estos últimos años: "Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También, la ausencia de mi madre, de mi hermana...". Con este esperadísimo relato, en el que habla por primera vez de su ruptura sentimental, el padre de Fran, Ana y Carlota regresa a la televisión tras una ausencia de casi cinco años.

Aunque ha estado dejando píldoras a través de las redes sociales, donde ha reconocido no encontrarse bien y sentir cómo la casa se le caía encima, el compositor también ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo ha ido levantando cabeza. Sus hijas y la música han sido su refugio en estos momentos tan complicados para él. Y, ahora, dos meses después de hacer oficial su separación, el hermano de Isa Pantoja se siente con las fuerzas suficientes para dar su primera entrevista.

¿Era conocedora Irene Rosales de esta decisión de su exmarido? Hoy la prensa la esperaba a las puertas de su casa, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) para conocer su reacción tras hacerse público el regreso televisivo del padre de sus hijas. Pero la creadora de contenido ha optado por el silencio como la mejor respuesta al escuchar todas las preguntas que tenían que ver con Kiko Rivera.

La que fuera concursante de 'GH DÚO' tan solo ha dado los "buenos días" y no se ha pronunciado sobre ninguna cuestión relacionada con su exmarido. Eso sí, cuando le han preguntado por Guillermo, su actual pareja, la influencer ha cambiado su actitud. Lo ha hecho para negar con una mueca todo lo que tiene que ver con que sea un "embaucador, un seductor y que miente a las mujeres". "Para nada, estoy muy tranquila en todos los sentidos", ha respondido cuando le han preguntado si le preocupan estas informaciones.