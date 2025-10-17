Silvia Herreros 17 OCT 2025 - 15:41h.

Las exconcursantes de 'Supervivientes' ponen en duda la relación de Irene Rosales con su nuevo novio

El novio de la exmujer de Kiko Rivera rompe su silencio y explica cómo está llevando la exposición mediática

Las Mellis arremeten contra Irene Rosales tras salir a la luz su relación con Guillermo, su nuevo novio. Las exconcursantes de 'Supervivientes', que durante años fueran amigas íntimas de Isabel Pantoja han roto su silencio tras el comunicado que ha emitido la exmujer de Kiko Rivera pidiendo "respeto" después de ser pillada besándose con otro hombre mes y medio después de separarse.

Raquel y Bibiana Rodríguez (Bibi para los amigos) han hablado sin tapujos. Están "totalmente de acuerdo" en el hecho de que Irene - que ya ha recibido algunas advertencias sobre su nuevo amor - rehaga su vida, pues creen que es algo totalmente lícito tras una ruptura. Sin embargo, "respecto al comunicado que has dado, ¡la primera que deberías dar ejemplo de tus palabras eses tú!".

Las hermanas han explotado a través de redes sociales y han sido muy duras y críticas con Irene Rosales, a la que acusan de no haber sido sincera. "Pides respeto a la intimidad de las personas anónimas y eres tú la que no respetas esa intimidad, besándote y saliendo agarrada de la mano públicamente a plena luz del día sabiendo que ahora mismo eres carne de prensa", dicen.

Las cantantes consideran que la de Gines es plenamente consciente de que estas imágenes iban a ser tomadas y publicadas. De hecho opinan que nada de esto ha sido genuino y que Irene se habría "expuesto" de manera intencionada. Según ellas, "esto" - su relación con Guillermo - "ya viene de lejos". Además, creen que su comunicado solamente ha sido emitido porque ha sido algo que "te ha salido mal y no has sabido manejar la situación".

Lejos de arrepentirse de su publicación, las que durante años fueran amigas íntimas de la familia Pantoja se han "reiterado" en lo dicho. Para ellas, Irene Rosales tiene, igual que el resto del mundo, todo el "derecho" a rehacer su vida tras divorciarse de Kiko Rivera. Sin embargo, hay algo que inquieta a las hermanas.

Raquel y Bibi se hacen preguntas. Tienen dudas sobre toda esta historia; dudas que no tienen reparo en hacer públicas aún sabiendo que las respuestas de las mismas pueden hacer que salgan a la luz incómodas realidades. A las exconcursantes de 'Supervivientes' los tiempos no cuadran. "Tu marido da un comunicado el 27 de agosto de que habéis decidido separaros y una relación de once años no se acaba de la noche a la mañana", explican mientras se dirigen a la de Gines e invitan a la reflexión.

"Es obvio que esto lleva arrastrando mucho más tiempo del que habéis querido dar a entender", continúan mientras dejan caer que su matrimonio podría haber terminado "hace años" aunque hasta ahora no se haya hecho oficial. En este sentido, no dudan en reflexionar sobre los verdaderos inicios de su relación con Guillermo, el hombre que hace cinco años instalaba el césped artificial a Irene Rosales y Kiko Rivera en su casa de Castileja de la Cuesta.

Porque "apenas dos meses" después, " 'te pilan' con tu nueva pareja, la cual resulta que te puso el felpudo hace cinco años". Las Mellis inciden en la idea de que Irene Rosales se habría dejado pillar por los paparazzi y que "ese contacto felpudista" - pues fue Guillermo el que le instaló en su casa de Castilleja de la Cuesta el césped artificial - "siempre estuvo allí". "Esto ha salido a la luz cuando tú has querido que saliera. Si tú no quieres, no sale", aseguran.