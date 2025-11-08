Rocío Molina 08 NOV 2025 - 18:00h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' ha compartido el bonito gesto de su madre Merchi con el bailarín y su amigo Álvaro Cuenca

Anabel Pantoja y su pareja en la pista Álvaro Cuenca se han convertido en unos de los grandes protagonistas de 'Bailando con las estrellas'. Para la sobrina de Isabel Pantoja, el bailarín profesional es algo más que su profesor y el mejor compañero de cara a superar cada reto semanal que tienen. Su química ha sido visible desde el principio y su relación es tan estrecha que la propia Merchi le trata como a un hijo. Así lo ha dejado patente la influencer con el detalle que su madre ha tenido con él.

A este último gesto se le une la complicidad que se ve fuera de las cámaras, las cenas y salidas o los ensayos que con frecuencia comparten en sus redes. Todo ello demuestra que para Anabel Pantoja, el bailarín profesional es ahora una persona muy importante para ella. Y, sabiendo eso, Merchi no duda en cuidarle tan bien como lo hace con su hija.

Conocedora de los duros ensayos que tienen y que dedican muchas horas del día a prepararse las coreografía, Merchi no ha dudado en ofrecer su apoyo a nivel emocional y físico con algo que es irresistible, tal como confiesa su propia hija, Anabel Pantoja.

Y, ¿qué es lo que ha hecho? Una receta, muy de madres, que es símbolo de amor, consuelo y fuerza con la que sabe que triunfa y que ha valorado muy bien el bailarín profesional. Tanto es así que Anabel Pantoja ha compartido las palabras de agradecimiento de Álvaro Cuenca a Merchi cuando ha recibido este bonito detalle.

"Cenar lentejas de Merchi que me ha traído Anabel Pantoja me hace sentirme en casa y me lleva a mi hogar", ha expresado Álvaro Cuenca, mostrando el plato de cuchara preparado que tanto le ha emocionado. Unas palabras tan sinceras tras el sorprendente gesto que a la propia sobrina de Isabel Pantoja le han emocionado.

La influencer de 39 años y exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado en varias ocasiones que, pese a las exigentes jornadas de entrenamiento, se siente muy cómoda al lado de Álvaro Cuenca. Además de ser profesor y compañero de fatigas, el bailarín se ha ganado un hueco en su corazón y en el de su madre Merchi. "Eres uno más. Te quiero", ha contestado a su pareja en 'Bailando con las estrellas'.