Lorena Romera 23 OCT 2025 - 14:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha reaccionado al deseo de Mario Casas de tener familia numerosa

Mario Casas habla de sus planes de boda y de tener hijos con Melyssa Pinto

Compartir







Melyssa Pinto ha respondido a los planes de Mario Casas de tener varios hijos. La que fuera tronista de 'MyHyV', participante de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre su futuro con el actor, que hace unos días reconocía que le gustaría ser padre de "dos o tres hijos", aunque dejando claro que lo ponía en manos del tiempo y que "lo que tenga que venir, vendrá". Un deseo al que ahora ha reaccionado la influencer, de 34 años.

PUEDE INTERESARTE Melyssa Pinto cumple su sueño y recibe el apoyo de Mario Casas

En plena promoción de su última película, el ganador de un Goya reflexionaba sobre lo que tiene que suponer el criar a cinco hijos. "No hay algo más duro, me imagino", señalaba el nacido en A Coruña, de 39 años. Unas declaraciones que daban pie a conocer sus planes de paternidad: "Hombre, tantos no. Tantos no, pero... no sé. Dos, tres, sí. ¿Por qué no? Claro. Son preguntas con las que uno se pone colorado. Lo que tenga que venir, vendrá".

PUEDE INTERESARTE Melyssa Pinto revela el verdadero motivo por el que no quiere hablar de Mario Casas

Ahora, la que fuera pareja de Tom Brusse ha reaccionado a estas palabras. "Yo no me opongo, ¿qué te voy a decir? Pero... en un futuro", ha dejado claro la creadora de contenido al escuchar la pregunta de su chico y su deseo de tener una familia numerosa, siendo él el mayor de cinco hermanos. En lo que respecta al momento actual, la it-girl ha dado detalles de cómo están siendo las presentaciones oficiales con la familia del actor.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo ha hecho a raíz de coincidir con Sheila Casas en el último evento al que ha acudido, donde ha aclarado desde cuándo se conocen. "Nos conocimos hace poquito, pero porque las cosas de palacio van despacio. Pasitos pequeños, pero sólidos", ha señalado la catalana, que ha podido confirmar que se encuentra en un muy buen momento a nivel personal y profesional. "Estoy muy feliz", ha comentado con una amplía sonrisa, algo tímida, después de las preguntas sobre Mario Casas.