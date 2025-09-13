El cantante gaditano se sienta en 'Me quedo conmigo', espacio de Mediaset Infinity conducido por la psicóloga Alicia González

Lucas, de 'Andy y Lucas', se sincera sobre su delicado estado de salud: "Las revisiones del corazón no han salido como deberían"

Desde muy joven, Lucas González, uno de los integrantes del popular dúo 'Andy y Lucas' encontró en su padre, Pedro González, una figura clave y un apoyo incondicional. Sin embargo, en julio de 2019, falleció a los 79 años, marcando uno de los momentos más duros para el artista.

Ahora, el compositor no ha podido ocultar su emoción al recordar a su padre en el programa de Mediaset Infinity, 'Me quedo conmigo', presentado por la psicóloga Alicia González.

"Mi padre era futbolista, jugó en el Real Madrid, y su sueño era que algún hijo suyo hubiera sido futbolista", confiesa el intérprete de 'Y en tu ventana'.

Antes de adentrarse en la industria musical y decidir que ese sería su camino profesional, Lucas jugaba en las categorías inferiores del Cádiz, y un día su progenitor fue a verle jugar, e hice "un partidazo tremendo", según cuenta, y desde entonces empezó a "chulearse por el barrio de lo bien que jugaba su hijo".

Pedro fue futbolista profesional, destacado como lateral derecho en equipos como el Real Jaén, Racing de Santander, Cádiz CF, y fue fichado por el Real Madrid, aunque sin debutar en su primer equipo. Sin embargo, fue sobre todo en el Celta de Vigo donde más tiempo militó. De ahí la ilusión de que su hijo siguiera sus pasos. "Él quería tanto que me dedicara a eso que yo seguí jugando por él, no por mí, para no defraudarlo", confiesa.

Pero todo cambió cuando dejó el fútbol y un día le puso su primera canción. "Me senté con mi padre en el sofá, le puse mis canciones y días después me dijo mi madre: 'Me ha dicho papá que las canciones son preciosas'. Para mí eso fue... Su reconocimiento... Maravilloso. Esas han sido las cosas que he tenido con mi padre", narra emocionado.

Años después, ya con su carrera en la música consolidada, recuerda un día estar con su padre en casa mientras estaban teniendo lugar unos premios musicales en España, y 'Andy y Lucas' no fueron invitados. Entonces, su progenitor le espetó: "Hijo, ¿tú por qué no estás ahí?". "Me llegó el alma y yo no sabía qué contestarle. Sentí como si le estuviera fallando a él".

En 2019, más de 15 años después desde que nació 'Andy y Lucas', su progenitor perdió la vida debido a un problema en el riñón con el que llevaba varios años luchando.