La hija de Paz Padilla da detalles de su futura boda con Mario Cristóbal

Anna Ferrer Padilla explica cómo fue la pedida y los primeros detalles de su boda: lugar y fecha del enlace

Anna Ferrer habla de los preparativos de su boda tras anunciar su compromiso con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla acaba de comprometerse con su novio, al que conoce y con el que mantiene una amistad de más de doce años y con el que sale desde hace tres.

La influencer se casará el año que viene. Aún falta mucho para ello, sin embargo, para ella esto es tan importante que ya ha conseguido cerrar prácticamente todos los detalles de su boda.

La amiga de Anita Matamoros ya tiene "lo más importante". Ha cerrado contratos con proveedores y respira tranquila, pues todo va cogiendo forma poco a poco. A través de sus redes sociales, en donde quiere hacer partícipes a sus seguidores de todo el proceso, la creadora de contenido se ha sincerado sobre cómo avanzan las cosas.

Una de las primeras cosas que ha contratado ha sido los servicios de una wedding planner, profesional que se encarga de organizar y coordinar todos los aspectos de una boda, desde el inicio hasta el día del evento, para que la pareja pueda disfrutar de su celebración sin estrés. Aunque en un principio dudaba sobre la necesidad de que alguien externo le ayudase con la organización, la influencer explica que, dado que el enlace tendrá lugar en Cádiz y ella vive en Madrid, cree que tener a alguien que le ayude desde la distancia con todos los preparativos desde allí será de gran utilidad.

"Tengo diseñadora de vestido de novia", revela la influencer, que hace solo unas semanas confesaba estar "muy perdida" y no tener nada claro respecto a este tema. "Tenemos fotógrafo, vídeo, que era algo muy importante para mí porque yo todo lo voy a subir aquí", afirma. La creadora de contenido también parece haber cerrado ya el contrato con el catering que se encargará del menú y de las bebidas en su boda con Mario Cristóbal. Al Dj que se encargará de ambientar la celebración también lo han contratado.

Haber cerrado o apalabrado estos contratos con tanta antelación hace que Anna esté muy tranquila. Todavía faltan muchos detalles importantes, pues lo que es "el concepto de la boda" como tal sigue "en pañales". "Tenemos que darle forma al tipo de decoración que queremos, a las cosas que queremos que pasen... pero ya tenemos los proveedores principales", asegura emocionada de ver que todo avanza a un ritmo frenético.