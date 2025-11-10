Daniela Cano desvela a qué se dedica actualmente tras su paso por ‘Gran Hermano’

Natalia Sette 10 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla de su profesión actual tras salir del reality

Daniela Cano aclara su relación actual con sus compañeros de ‘Gran Hermano’

Compartir







Daniela Cano pisa por primera vez el plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a contarlo todo. Aunque su recorrido en ‘Gran Hermano’ sirvió para que sus seguidores la conocieran, hay mucho que todavía no saben de ella. Tras aclarar su relación con Álvaro Muñoz Escassi y mandarle un mensaje, la influencer desvela a qué se dedica actualmente tras su paso por el reality que la lanzó a la fama.

Dentro de ‘Gran Hermano’, la colombiana contó que se había ido a estudiar contabilidad a Londres, donde conoció a su exnovio empresario . Después de un año desde que empezó su carrera en la televisión, los colaboradores se preguntan si se dedica a ello o si ha decidido dedicarse enteramente a las redes sociales. “Yo sabía que había nacido para brillar”, comienza diciendo causando risas en plató. Desde bien pequeña, Daniela tenía claro a lo que se quería dedicar.

PUEDE INTERESARTE Daniela Cano opina sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua

“Es entonces lo que tu padre quiere ¿no?”, le pregunta Vai Between my clothes mientra ella aclara la cuestión. La influencer aprovecha para explicar qué opina su familia de que entrara a un reality y si lo que hace ahora tiene que ver más con la televisión o con la empresa familiar. Tras dar sus explicaciones, Sergio Ojer, colaborador del videopodcast, lo tiene claro: “Tú todavía tienes ganas de tele”, asegura entre carcajadas.

Programa completo: Daniela Cano hace un llamamiento para participar en otro reality

PUEDE INTERESARTE Daniela Cano se sincera sobre su encuentro con Maica Benedicto

Después de dejar claro que su profesión actual no tiene que ver con el mundo de la televisión, la colombiana asegura que ha nacido para ser una estrella de los realities. Con esto en mente, los colaboradores le preguntan por el nombre del programa en el que le gustaría participar y ella no duda ni un segundo: Supervivientes. “Os habéis perdido la estrella de la edición”, dice a cámara. Daniela aprovecha las cámaras y hace un llamamiento a la organización. “Aquí os espero”, afirma.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ está dispuesta a abrirse en canal y responder a todas las preguntas de los colaboradores sin pelos en la lengua. Desvela cuál es su relación actual con sus excompañeros y opina abiertamente sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua. Además, habla por primera vez sobre el negocio de sus padres y asegura que proviene de una familia con dinero ¡No te pierdas ninguna declaración dándole play al video!