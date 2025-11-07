Lidia González 07 NOV 2025 - 12:12h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela si mantiene contacto con Silvia y Lucía Rolek

Daniela explica qué relación tiene con Álvaro Muñoz Escassi

Compartir







Daniela Cano ha sido muy sincera durante su visita a ‘En todas las salsas’ y no ha dudado en mojarse como nunca sobre todo lo que le han preguntado. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla de su relación actual con sus compañeros de edición. Después de todas las controversias que se han generado alrededor, la creadora de contenido lo cuenta todo. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La colombiana ha hecho público su distanciamiento con Maica Benedicto, quien fuera su compañera de aventuras durante su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Por este motivo, los colaboradores del programa han querido saber con qué compañeros sigue manteniendo contacto, especialmente con las hermanas Rolek o Juan Quintana, el ganador con quien tuvo un gran vínculo en la recta final.

PUEDE INTERESARTE Fati Vázquez opina sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

“El tiempo pone a cada uno en su lugar”, asegura Daniela de manera contundente, dejando sin palabras a los presentes en el plató. Además, los colaboradores han querido saber si le molestó el posicionamiento de las hermanas Rolek con Maica Benedicto tras su conflicto con ella. “Silvia me ha escrito”, desvela la influencer antes de explicar si mantiene su amistad con ella en la actualidad.

Programa completo: Daniela Cano opina sobre la relación de Violeta y Edi

PUEDE INTERESARTE Bayan Al Masri cuenta su enfrentamiento con Mayeli Díaz

Si ha habido unos compañeros con los que se podía intuir que Daniela Cano no iba a tener una gran relación fuera de Guadalix de la Sierra eran Violeta Crespo y Edi Insua. Después de tener algunos conflictos desde que acabase el reality, la creadora de contenido opina sobre la relación de la madrileña y el gallego. Ella nunca ha apostado por su romance y, ahora, confiesa si sigue manteniendo que no hay futuro entre ellos o si ha cambiado de opinión.

Daniela Cano visita el plató de ‘En todas las salsas’ con motivo de la nueva edición de ‘Gran Hermano’ para actualizar todo lo que ha ocurrido en su vida desde que saliera del reality. La creadora de contenido explica a qué se dedica realmente, alejada de la televisión, y si está dispuesta a encontrar el amor. ¿Qué relación tiene con Álvaro Muñoz Escassi? ¡Descubre todo lo que tiene que decir la influencer en el programa completo, en Mediaset Infinity!