Orlando Bloom se somete a un tratamiento de casi 12.000 euros para eliminar microplásticos de su cuerpo

El actor Orlando Bloom ha sido fotografiado con Rachel Lynn Matthews en Halloween. La actriz de ‘Happy Deah Day’ iba vestida como su ex Katy Perry durante su misión ‘Blue Origin’ para viajar al borde del espacio: un traje azul y una peluca negra, según 'People'.

Bloom celebró Halloween vestido de esqueleto. Así se ha visto en las historias compartidas por la actriz en Instagram. El actor aparecía con su brazo colocado alrededor de los hombros de la mujer de 32 años. En otra de las imágenes, Matthews recreó la secuencia de Perry besando el suelo tras regresar a la Tierra y escribió: “¡Ocupa el espacio!”.

Katy Perry y Orlando Bloom, una relación enfocada en su hija Daisy

Katy Perry y Orlando Bloom se divorciaron el 3 de julio de 2025. La pareja comparte una hija llamada Daisy, de cinco años. “Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando”, señaló una fuente al medio citado. “Él es el padre de su hija, y eso siempre será lo primero para ella”, añadió.

Ambos mantienen una relación cordial para tratar la educación de su hija. “Todavía están muy en contacto y comparten la crianza de Daisy. Por el bien de su hija, están comprometidos a mantener las cosas amigables”, aclaró la fuente.

Los dos nunca han compartido muchos detalles sobre su separación, pero el actor de ‘Piratas del Caribe’ destacó que su hija es lo más importante que tienen: "Vamos a ser geniales. Nada más que amor".

Pero Orlando Bloom no es el primero en aparecer con otra persona desde su separación. La cantante de 41 años confirmó en su espectáculo Lifetimes Tour en Praga que estaba “saliendo con otra persona”, aunque todavía se desconoce quién es.