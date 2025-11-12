El entorno más cercano de Lucas, excomponente de 'Andy y Lucas', ha reaccionado en 'Vamos a ver' a la polémica entrevista de Andy

Andy Morales, ex de Andy y Lucas, se sincera en ‘El tiempo justo’: “Ahora me siento liberado”

Compartir







Andy Morales, exintegrante de Andy y Lucas, visitó el plató de 'El tiempo justo' tras la separación definitiva del dúo y no se cortó a la hora de hablar de su excompañero de grupo.

Durante la entrevista, Andy aseguró: "Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera". Además, explicó el enfrentamiento que tuvo con Lucas en un camerino durante el concierto de Badajoz: "No hubo contacto físico, pero sí un forcejeo. Nos separaron a tiempo. Si no lo hacen, alguno de los dos habría terminado muy mal"

PUEDE INTERESARTE Andy se pronuncia sobre el triángulo amoroso de Lucas que dinamitó su relación y aclara si cobró el dinero del último concierto de la gira

Después de la entrevista de la polémica entrevista Andy, 'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con el entorno de Lucas, que asegura que el cantante está enfurecido.

En esta conversación, el entorno de Lucas ha dejado titulares muy fuertes como que "Andy es un vago y se despierta todos los días a las cinco de la tarde" o que "no se ha portado bien con su pareja".

Aunque Lucas ha asegurado que "hablará cuando se opere la nariz", ahora ha sido una persona muy cercana al músico la que nos ha hablado de cosas como de futura demanda que le va a poner por insinuar que le agredió en una pelea o los malos hábitos que tiene Andy: "Es como si le donas un riñón y al tiempo te pone a parir para subir él en su carrera. Va a demandar a Andy con 150.000 euros por decir que Lucas le había partido el abductor en diferentes programas. Sobre si le tiró una botella, también Andy se la tiró a Lucas. Ha tenido el síndrome de Estocolmo con Lucas y el entorno que le rodea es asqueroso. Andy tiene malos hábitos y no es leal a su novia", ha dicho.

El entorno más cercano de Andy: "Andy es mal amigo, no devuelve los dineros y le sigue debiendo 10.000 euros aparte de la sanción por no cumplir con el préstamo"

A pesar de todo esto, su entorno dice que Lucas sigue queriendo a Andy. Esta persona asegura que Lucas lo ha repartido todo a partes iguales y que es Andy el que le debe dinero a Lucas, algo que nos han demostrado aportando documentos del contrato de préstamo que le hizo: "Andy es mal amigo, no devuelve los dineros y le sigue debiendo 10.000 euros aparte de la sanción por no cumplir con el préstamo".