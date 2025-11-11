Ana Carrillo 11 NOV 2025 - 18:01h.

Claudia Martínez ha criticado las declaraciones de Helena sobre su relación con Albert Barranco

Lorenzo comparte los mejores memes de 'La isla de las tentaciones 9' con él como protagonista

Claudia Martínez es muy fan de 'La isla de las tentaciones 9' y va comentando en X, el antiguo Twitter, todo lo que la llama la atención, como las declaraciones que ha hecho Helena, novia de Rodri, sobre su lealtad a su pareja mientras conoce a Albert Barranco, su tentador favorito, en Villa Playa.

Helena no quería darle la primera cita al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y se la dio a Iñaki, pero al volver a la villa comenzaron sus acercamientos con el empresario, que le dijo que tiene la intuición de que van a salir juntos en la hoguera final.

La madrileña ha declarado que cree que está respetando a su novio pese a sus acercamientos con el exconcursante de 'Supervivientes', algo con lo que Claudia Martínez no está nada de acuerdo: "�¿Pero Helena cómo va a decir que no está faltándole al respeto a su chico cuando está literalmente abrazada con Albert y cogiéndole la mano como si fueran novios? O sea, hazlo, pero no digas que no es una falta de respeto".

La catalana, que participó en la quinta edición, ha asegurado que ella también le faltó al respeto a su por aquel entonces novio, Javi Redondo, con su tentador favorito, Álvaro Boix, pero que supo reconocerlo siempre y pidió perdón por ello.